Zidane: "Las críticas no me molestan, somos el club más importante de la historia"

No pensarán que Zinedine Zidane, campeón de tres Champions League como DT del Real Madrid, se pondrá nervioso con una definición de LaLiga.

No decimos que no le da importancia, porque más de una vez dejó en claro lo enfocado que está su equipo en lograr el objetivo.

Pero de igual manera, es una locura pensar que voces de afuera puedan alterar la calma del francés de cara al final del torneo.

"¿Las críticas? No me molestan, ni me extrañan. Somos el club más importante de la historia y eso no va a cambiar nunca”, expresó en conferencia de prensa.

Mientras muchos señalan al VAR como aliado principal del Merengue, ellos están un punto por encima del Barcelona pero con un partido menos, restando luego de ese dos más.

"Es la última semana y hay tres partidos. Es la más difícil, pero la más importante. Todos los equipos se juegan cosas y queremos meter toda nuestra energía en el partido de mañana", señaló sobre el duelo ante Granada.

Y cerró: "Aquí no se hacen cuentas ni cuentos, se trata de ganar los partidos. Y sólo hay que focalizarse en el de mañana".

