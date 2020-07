Zidane defendió al Real Madrid de las acusaciones por el arbitraje y le pegó al Barcelona

Volviendo a las canchas con creces, el Real Madrid, mediante un manto de polémicas de por medio en la gran mayoría de cruces que disputó, logró hacerse con la punta de la Liga Española y sacarle una diferencia relativamente considerable a su perseguidor: el Barcelona.

Este domingo, en el marco de una nueva jornada por el certamen local español, el conjunto Merengue chocó ante el Athletic Bilbao. Sin ser la excepción, el cotejo, que quedó en manos del equipo de Zinedine Zidane, tuvo varias polémicas de por medio que despertaron un gran malestar desde el lado de la institución Blaugrana.

Zizou no dudó a la hora de defender el trabajo de sus dirigidos (Foto: Getty)

Recibiendo un extenso cuestionamiento una vez más por parte de distintos sectores, Zizou, expresando su apoyo total al trabajo llevado a cabo por sus comandados hasta el momento, marcó: "El árbitro hay ido a ver la jugada. Si pitó es porque hay penal. Cada uno opina, no puedo decir nada... No me meto nunca con los árbitros, hacen su trabajo. Lo miran y pitan ellos".

Explicando que, a su criterio, La Liga no puede definirse por decisiones puntuales, el director técnico francés no ocultó su fastidio y agregó: "Es fácil hablar siempre de las polémicas. Esto es un juego que nosotros lo estamos haciendo fenomenal a todo nivel. Estamos a nivel muy alto y esto es duro".

Haciéndose eco del enojo expresado desde la vereda Culé, Zidane, exigiendo respeto en torno al trabajo y esfuerzo empleado por el equipo Merengue hasta el momento, lanzó: "Si estamos arriba por la cuestión arbitral. Hay otros que piensan eso... Hay que respetar al Real Madrid y lo que estamos haciendo".

