Zidane le respondió a los que critican al Real Madrid: "Siempre hay algo"

Polémica es la palabra más usada en los últimos días cuando se habla del fútbol español, que hace poco retomó su actividad.

Barcelona dejó puntos en el camino empatando ante Sevilla y el Real Madrid, con fallos arbitrales muy cuestionables, le ganó a la Real Sociedad para subirse a la punta del campeonato.

Ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos, por lo que cada detalle está bajo la lupa y ahora el cuestionamiento pasa por el tiempo de descanso que tiene cada uno.

Nada de eso le importa a Zinedine Zidane, que opinó sobre las críticas que reciben los suyos: "Cada uno hace aquí su trabajo, yo hago lo mío. Tengo mi opinión, un día son los horarios, otro los árbitros… Siempre hay algo. Mi trabajo ya es bastante complicado, mi preocupación es el partido de mañana, es una final, faltan ocho partidos y es muy importante. Es lo que me interesa. El resto lo entiendo, no digo que no, pero yo a lo mío".

Luego, agregó: "El Madrid es un club importante del que se habla todos los días. Todos pueden opinar, es vuestro trabajo. Al final no se trata de eso, no me meto en eso cuando está bien o mal".

Sobre el apretado calendario, eligió no protestar: "Es el que es, lo que tenemos que hacer como equipo es pensar sólo en descansar. Los partidos son los que son, once partidos en poco tiempo y tenemos que cuidar estos detalles".

Y para cerrar su diálogo con la prensa, analizó el duelo ante Mallorca que enfrente mañana: "Vamos a jugar contra un equipo que vendrá a por los tres puntos, que molesta en cualquier momento. Confianza ninguna, sólo pensar en el partido, con seriedad y concentración para ganar".

Lee También