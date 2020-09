Zidane rompió el silencio y habló sobre la salida de Bale del Real Madrid

Luego de aquella dolorosa eliminación ante Manchester City, Zinedine Zidane optó por centrarse exclusivamente en el inicio de la temporada 2020/2021 y comenzar a diagramar el inicio de la misma, así como el plantel profesional que lo acompañaría en la próxima campaña.

Finalmente, a poco de debutar en la Liga Española, el francés volvió a tener contacto directo con los micrófonos. Lógicamente, como era de esperarse, el francés no pudo evitar las preguntas relacionadas a la salida de Gareth Bale del conjunto Merengue.

Consultado por la partida del galés a las filas de Tottenham y las acusaciones recibidas por no haber frenado la misma, Zizou manifestó: "No me molesta que digan que se marcha por mi culpa porque no es así, el tema es más complicado".

Exteriorizando y dejando en claro que nunca existieron problemas entre ambas partes a lo largo del ciclo compartido en el Real Madrid, el entrenador continuó: "Lo que te puedo decir es que no hemos tenido problemas el uno con el otro. Nadie va a quitarle lo que ha hecho en el Real Madrid. No hemos tenido problemas, eso no ha pasado. Le deseo lo mejor".

Destacando el trabajo llevado a cabo por el atacante durante su paso como futbolista Merengue, Zidane completó: "No hablé con él. Lo que ha hecho aquí lo ha hecho fenomenal, eso no hay que discutirlo porque ha ganado mucho y ha demostrado sus cualidades".

Lee También