Explotó Zidane: "¿Me estás hablando en serio?"

El Real Madrid pasa días críticos, eliminado de la Copa del Rey, sin Supercopa, y lejos de LaLiga. Todos apuntarán a una recuperación del equipo antes del partido de Champions ante Atalanta. El primero en notarlo es Zinedine Zidane, el entrenador que supo ganar absolutamente todo con el Merengue.

En la rueda de prensa previa al choque del fin de semana ante Huesca, un periodista invirtió sus minutos en decirle que lo notava reivindicativo, a lo que el francés respondió asombrado: "¿Tu me hablas en serio?". Tras asimilar la pregunta, el DT explotó: "Claro, me reivindico con los jugadores y nosotros vamos a pelear. Nos merecemos seguir peleando. El año pasado ganamos LaLiga la hemos ganado nosotros, el Real Madrid. Tenemos el derecho de pelear nuestra liga este año. Por lo menos este año".

Con toda la sala de prensa en silencio, el tricampeón de la Champions como entrenador continuó: "Después tienes razón tú y otros que el próximo año hay que cambiar, hay que hacer cosas. Pero permitanos pelear esta liga a los que la ganamos el año pasado. El año pasado, no hace diez años".

"Tu me preguntas haces reír... Pero no pasa nada. Vosotros decís muchas cosas y hay que asumirlas. Decidme a la cara 'te queremos cambiar', pero hay que decirlo, no sólo por detrás", continuó.

A pesar de la distancia en la tabla, Zidane dejó en claro que su Real Madrid luchará hasta el final y que él asumirá la responsabilidad. "Estoy un poco enfadado, además llevo dos semanas encerrado en la jaula y tengo ganas de salir y demostrar que voy a pelear hasta el final", concluyó.

