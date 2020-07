Zlatan siendo Zlatan: la frase que soltó después del 4-2 del Milan a Juventus

Este martes, Zlatan Ibrahimovic anotó el penal que fue el primero de los cuatro goles del Milan ante Juventus en la épica remontada en San Siro. Además, dio la asistencia en el gol de Franck Kessié, quien fue el autor del empate parcial.

Y sí, el delantero sueco, que ya tiene 39 años, volvió a ser determinante para el Rossoneri y después del partido declaró como solo él sabe.

"Soy viejo, no es un secreto, pero la edad es solo un número. Estoy entrenando bien. Estoy bien, trato de ayudar al equipo en todos los sentidos. El equipo tiene la suerte de tenerme, si hubiera estado aquí desde el primer día habríamos ganado el título de la liga", soltó Zlatan.

Hasta le preguntaron si se ve como entrenador cuando se retire: "Soy presidente, entrenador y jugador, pero solo me pagan como jugador".

Además, respondió sobre su futuro: "Veamos, todavía hay un mes para divertirse. Hay cosas que están sucediendo aquí de las cuales no tenemos el control, lo siento por los fanáticos, puede que sea la última vez que me vean en vivo. Jugar sin fanáticos es malo, hoy podrían divertirse con nosotros, hacemos nuestro trabajo y somos profesionales. No estoy aquí para ser una mascota, pero porque quiero traer resultados".

Por último, le preguntaron si dirá adiós al final del año y respondió: "Hay que leer entre líneas...".

