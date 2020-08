Champions League Femenina: 10 jugadoras por las que vale la pena ver la final

Este domingo, en San Mamés, se disputa la gran final de la UEFA Women’s Champions League, a la que han accedido los que tal vez hayan sido los dos mejores equipos de toda la temporada europea también en el orden doméstico.

Por un lado Wolfsburg, que se coronó en la Frauen Bundesliga y en la Copa de Alemania. Por el otro Lyon, que fue declarado campeón de la liga francesa cuando decidió darse por finalizada a causa del coronavirus y que viene de ganarle por penales al PSG también la final de la Copa de Francia.

Las francesas han ganado las últimas cuatro ediciones de la competición, en dos de ellas (2016 y 2018) derrotando en la final precisamente a las alemanas. Sin embargo, son muchos los condicionantes que invitan a pensar que esta vez la historia podría ser diferente.

En primer lugar, el hecho de que la Bundesliga se haya reanudado le dio al Wolfsburg un rodaje con el que no llegan sus rivales. Se sabe que más allá del valor de los entrenamientos, la competencia genera un ensamblaje de equipo y un nivel de exigencia física que no puede compararse con el de las prácticas.

En segundo lugar, el equipo alemán cuenta con la que a nuestro criterio es la mejor jugadora del mundo en la actualidad. Con Ada Hegerberg recientemente dada de alta de una lesión de ligamentos y Megan Rapinoe habiendo optado por no competir en la Challenge Cup de la NWSL; es muy difícil encontrar esta temporada una jugadora con el nivel que mostró la danesa Pernille Harder. Lamentablemente para ella, FIFA decidió no entregar premio The Best este año a causa de la pandemia, galardón que muy probablemente la hubiera tenido como ganadora.

Y por si la goleadora de la temporada no fuera motivo suficiente como para sentarse a ver la gran final de la UEFA Women’s Champions League, les vamos a compartir la lista de diez futbolistas que harán que perderse el partido sea un pecado. ¿Vamos?

FRIDOLINA RÖLFO

La sueca, autora del gol ante Barcelona que valió la clasificación a la final, llegó al Wolfsburg el año pasado procedente del Bayern Munich y desde el primer momento encajó a la perfección en el equipo. Por la presencia de Pernille Harder, dejó de ser referencia de área para pasar a jugar por los extremos, sea por izquierda o derecha, pero mantuvo esa gran capacidad para finalizar jugadas como centrodelantera. Tiene pase, tiene gol. Y si hay que pisarla, la pisa.

SARAH BOUHADDI

Se especuló con que la arquera ganadora de 26 títulos oficiales con el Lyon, incluidas las 6 Champions League que el club cosechó en toda su historia, iba a dejar de formar parte del equipo este año para mudarse a la NWSL de los Estados Unidos. Sin embargo acá está, en busca de uno más. Experiencia, gran manejo del área y un juego envidiable con los pies que la ofrece siempre como salida son solo algunas de las características que hacer que la francesa siga siendo una de las mejores arqueras del mundo.

ALEXANDRA POPP

Otra a la que le sobran títulos. La capitana del Wolfsburg tiene 15 en el equipo, incluidas dos Champions League, además de haber sido elegida dos veces como la jugadora alemana del año. Mediocampista de gran vocación ofensiva, tiene un gran remate de media y larga distancia. En el juego aéreo, difícil encontrar en el mundo otra jugadora con sus capacidades.

WENDIE RENARD

La nacida en Martinica ha jugado en Lyon durante toda su carrera y, por ende, sido partícipe de todos los títulos del equipo. Capitana, defensora central con gran dominio de balón y goleadora. Viene de marcar el tanto ante el PSG que clasificó al equipo a la final, pero previamente había marcado otros cuatro tantos en la competición. Digno de una centrodelantera.

PERNILLE HARDER

La danesa es LA JUGADORA del momento. Si nos limitamos a sus números como goleadora, esta temporada lleva 38 en los 31 partidos que disputó. Con Wolfsburg, un total de 105 en 112 partidos. Pero Pernille Harder es incluso mucho más que goles. Fuera de la cancha es líder y adentro una jugadora capaz de abandonar el área para involucrarse con la elaboración de juego, con gambeta y pase quirúrgico. Crack total.

LUCY BRONZE

La mejor lateral del planeta. De estilo ochentoso, es el sueño de cualquiera que crea que cuando se trata de una lateral es más importante atacar que defender. Con un estilo de conducción digno de una enganche, la inglesa es el arma secreta -y ya nada secreta- del Olympique de Lyon en ofensiva.

EWA PAJOR

Gambeteadora endemoniada, goleadora implacable. La polaca ha constituido junto a Pernille Harder la mejor dupla ofensiva de la temporada europea. Desfachatada, creativa. Siempre puede inventar un movimiento inesperado. Un lujo verla jugar.

DZSENIFER MAROSZAN

No viene de tener un buen partido en las semifinales ante PSG, pero la mediocampista alemana es una de las grandes estrellas de un Lyon que ha dominado el fútbol europeo en la última década. Creativa, conductora, se caracteriza por el pase filtrado y un gran remate de media distancia.

INGRID ENGEN

El relojito del Wolfsburg. Plantada en mitad de cancha, es la encargada de orientar y repartir el juego del equipo alemán. De enorme precisión tanto en el pase corto como en los lanzamientos al espacio, ha sido un gran fichaje para Las Lobas en la presente temporada.

EUGENIE LE SOMMER

La expulsión de Nikita Parris ante PSG le dará a Eugenie Le Sommer, que inició en el banco de suplentes ese partido, la oportunidad de volver a demostrar, nada menos que en una final de Champions League, por qué es goleadora histórica en Olympique de Lyon. A los 31 años, tal vez haya sido esta su temporada de menor protagonismo, pero así y todo se las ingenió para marcar cuatro tantos en Champions y 5 en una liga que se dio por finalizada antes de tiempo a causa de la pandemia de coronavirus.

BONUSTRACK: ¿ADA HEGERBERG?

La crack noruega, ganadora del primer Balón de Oro en la historia del fútbol femenino, viene recuperándose de una lesión de ligamentos que la marginó durante toda la temporada, antes y post pandemia. Ya con el alta para volver a entrenarse, Lyon la inscribió en su lista de buena fe para la Champions League, aunque hasta el momento no han querido arriesgarla y ni siquiera ha sido parte del banco de suplentes. Si está al cien por ciento, no hay jugadora sobre la tierra como ella. ¿Habrá sorpresa el domingo?

Lee También