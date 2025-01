Horas claves para Ángel Di María en la previa del partido del Benfica con el Barcelona

Este martes 21 de enero, desde las 21 horas de Europa Central, el Benfica y el FC Barcelona se enfrentarán en Lisboa en uno de los partidos correspondientes a la séptima jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, un encuentro que servirá para ir definiendo las zonas de clasificación directa a los Octavos de Final y de los Play Off.

Para tal compromiso, Bruno Lage mantiene una duda central que tiene que ver con Ángel Di María, quien se ausentó el último viernes frente al Famaliçao por la fecha 18 de la Primeira Liga, a causa de una molestia muscular. El futbolista argentino se entrenó con normalidad este lunes y, si todo prosigue con normalidad, podría meterse en los once titulares.

De aparecer, el ex Real Madrid se mediría al Barça por primera vez con la camiseta del Benfica, en lo que, además, sería el duelo número 20 que afrontaría contra el conjunto culé. El saldo en total para Fideo -contando los juegos en los que participó tanto con el Merengue como con el PSG-, hasta el momento, es de 6 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

Vale mencionar que los números de Ángel Di María (que cumplirá 37 años el próximo 14 de febrero) en la temporada vienen siendo más que destacados. Acumula 13 goles y 7 asistencias sobre 27 partidos. Además, suma un título en esta campaña que fue la Allianz Cup que el Benfica le ganó al Sporting de Lisboa.

El Barcelona busca volver al triunfo tras el empate con Getafe

Después de hacerle 5 al Real Madrid en la Final de la Supercopa de España, Barcelona empató 1 a 1 con Getafe en el Estadio Coliseum por la fecha 20 de LaLiga. Ahora, buscará volver a la senda de la victoria frente al Benfica para sellar su clasificación a los Octavos de Final de la UEFA Champions League (el Barça está segundo en la tabla con 15 unidades).

Todos los partidos de la fecha 7 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League

Además de Benfica vs. Barcelona, el martes, jugarán: Mónaco vs. Aston Villa; Atalanta vs. Sturm; Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen; Estrella Roja vs. PSV; Liverpool vs. LOSC; Brujas vs. Juventus; Slovan Bratislava vs. Stuttgart y Bologna vs. Dortmund.

Y el miércoles seguirá la fecha con: Leipzig vs. Sporting Lisboa; Shakhtar vs. Stade Brestois; Sparta Praha vs. Inter de Milán; Feyenoord vs. Bayern Munich; Arsenal vs. Dinamo Zagreb; Milan vs. Girona; PSG vs. Manchester City; Real Madrid vs. Salzburgo y Celtic vs. Young Boys.

