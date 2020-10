Angel Rodríguez aseguró que Setién negó su fichaje al Barcelona

Angel Rodríguez tiene 33 años y centrodelantero del Getafe, donde desde el 2017 es el atacante más importante del cuadro español.

Sin embargo, a comienzos de año, el español pudo haber hecho el fichaje de su carrera: estuvo en la órbita del Barcelona.

Así lo contó en una entrevista con Deportes Cope, donde también detalló por qué y por quién no se dio su llegada al conjunto azulgrana en 2020.

Precisamente, fue cuando Barcelona salió al mercado de pases por la lesión de Ousmane Dembélé y posteriormente llegó Martin Braithwaite, procedente del Leganés, quien hoy es el "9" del primer equipo.

"Me consta. Es lo que me dijeron. No sé si será verdad o no. Al final el entrenador tiene que tomar una decisión y si fue así, yo entiendo que a él le vendría mejor Braithwaite, que es un gran jugador, más joven que yo y seguramente, si le dejan, va a hacer buenos partidos en el Barcelona", aseguró cuando le preguntaron si Quique Setién fue quien no dio el visto bueno para su traspaso.

Por último, sentenció: "Al final todo el mundo quiere jugar al lado de Messi, las cosas como son. Es el mejor jugador del mundo, el que más brilla en el campo es él y todo el mundo quiere estar a su lado. Y sino enfrentarte a él".

Lee También