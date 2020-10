El elogio de Griezmann a Deschamps que parece un mensaje para Koeman

Antoine Griezmann cerró la fecha FIFA de la mejor manera metiendo un golazo para ayudar a que la Selección de Francia le gane a Croacia por 2-1 y se acomode en lo más alto del Grupo 3 de la Liga A de la Liga de las Naciones junto a Portugal, ambos con 10 unidades.

El delantero también fue titular en el empate 0-0 ante justamente el equipo de Cristiano Ronaldo y entró desde el banco en el amistoso frente a Ucrania logrando anotarse sobre el final en la lista de goleadores, que fue muy amplia ya que el resultado final lanzó un 7-1.

Luego de todos estos compromisos, habló con la prensa y muy contento por su desempeño, elogió a Didier Deschamps, DT de su país, pero con unas palabras que parecen también estar dirigidas para su entrenador en Barcelona.

"Creo que marqué uno de los mejores goles de mi carrera. Puse toda mi fuerza en el tiro", comenzó contando para luego agregar: "Me siento bien, me encuentro bien. El entrenador sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan también mis compañeros".

Desde que Ronald Koeman asumió en España quien supo brillar en Atlético Madrid no consiguió demostrar todo su potencial, algo que le sucedió también con sus técnicos anteriores (Ernesto Valverde y Quique Setién).

¿Será que no lo están aprovechando en la posición que él se siente más cómodo? Veremos si algo cambia cuando se sume nuevamente a los entrenamientos con su club.

