¡Apareció James! No entrena con el Everton, pero volvió fuerte con los videojuegos

Tras la última práctica de Everton en Finch Farm, se presentaron varias novedades con respecto a la dupla de jugadores colombianos que militan en el equipo de Carlo Ancelotti. Yerry Mina volvió a entrenar con sus compañeros, pero el que sigue ausente es James Rodríguez. Ausente en el trabajo, pero presente en su nuevo 'hobbie' de transmitir en Twitch mientra juega videojuegos.

Nadie sabe con certeza cuál es la lesión que tiene a James Rodríguez fuera de la actividad competitiva con el Everton. Carlo Ancelotti solo se ha pronunciado para decir que el colombiano es evaluado, día a día, por el cuerpo médico del club. Todavía no hay un parte médico oficial sobre el colombiano.

Sin embargo, el astro cafetero no está del todo desaparecido en Liverpool. El colombiano se volvió a reportar en Twitch mientras transmitía en vivo sus partidas de Call of Duty: Warzone con varios amigos. Allí se limitó a jugar, divertirse y compartir un rato con sus seguidores. No habló nada con respecto a su salud o cuando volverá a jugar con Everton en la Premier League.

VIDEO: James Rodríguez durante su última aparición en su canal de Twitch

Así celebramos las victorias los mancos ���� @jamesdrodriguez pic.twitter.com/8O4S5R9eo3 — La Nicheneta (@nicheneta) March 11, 2021

