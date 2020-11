Es viral: el video de Messi que te va a romper el alma

Durante toda su carrera profesional, de Lionel Messi se dijo que vivía un oasis en Barcelona y un infierno en la Selección Argentina. En esta última no por no estar integrado a un grupo o no tener amigos, sino por el nivel de juego y las críticas que recibió constantemente.

La semana pasada regresó de la Fecha FIFA, donde mostró su mejor cara con la Albiceleste, y apenas pisó España explotó por las declaraciones del entorno de Antoine Griezmann.

Lo ves así y te rompe automáticamente el alma.

Hoy sufre en Barcelona, donde se quiso ir hace unos meses, la falta de proyecto y la crisis de resultados. Un aspecto que sí vivió con su país. No obstante, nunca antes, ni siquiera en Argentina, parecía que tenía tan poco tacto con sus compañeros.

En Twitter, el usuario JuannDis compartió un video de Messi en uno de los últimos entrenamientos, donde está completamente apartado del grupo.

"Lo ves así y te rompe automáticamente el alma", escribió. Y sí, nos rompe el alma a todos. Sin dudas, este no es el final que hubiese querido el Diez.

¿Serán sus últimos meses en Barcelona?

