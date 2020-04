Willian deslizó que a causa del coronavirus ya no defenderá la camiseta del Chelsea

Uno de los grandes problemas que ha traido aparejada la suspensión de las ligas a causa de la expansión del coronavirus, más allá del congelamiento de los contratos de televisión que implican pérdidas millonarias, es que muchos futbolistas, que finalizan sus vínculos contractuales a mitad de año, puede que ya no vuelvan a defender la camiseta de los equipos en los que se encuentran en la actualidad. Willian, del Chelsea, así lo dejó ver.

"Con el Chelsea está terminado. Todo el mundo sabe que mi contrato acaba en unos meses y la renovación es difícil", expresó el futbolista brasileño en diálogo con el programa Expeddiente Fútbol. Y sobre las causas que llevaron a que se frustraran las negociaciones, agregó: "Me propusieron ampliarlo por dos años más y yo les pedí que fueran tres. No hablamos más, no hay ninguna negociación".

Estas declaraciones han caído bien a la dirección deportiva del Barcelona, que hace tiempo viene siguiendo la situación contractual de Chelsea y Willian Borges, con claras intenciones de poder sumarlo a la plantilla a costa cero, teniendo que acordar solo el salario del futbolista. Aunque dada la situación, lo más probable es que el equipo culé se encuentre con una gran cantidad de competidores antes de poder cumplir con su cometido.

El brasileño Willian del @Chelsea: “Todo está terminado, no hay negociaciones para renovar” pic.twitter.com/mk26EZH9t7 — Everaldo Valencia (@Evalencia19) April 5, 2020

"Podré negociar con cualquier equipo", expresó el brasileño en la misma entrevista. En circunstancias normales, esto sería así. Sin embargo, a causa de la emergencia sanitaria que vive el mundo por elo avance del coronavirus es posible que UEFA ponga algún reparo en favor de aquellos clubes que puedan perder futbolistas mientras las competencias están aplazadas, viendo debilitadas sus plantillas en el transcurso de la temporada y sin que el mercado de fichajes esté abierto.

Willian Borges, que además de Barcelona está en los planes del Paris Saint Germain, llegó al Chelsea en agosto del 2013, procedente del Anzhi de Rusia y a cambio de poco más de 37 millones de euros. Con el equipo inglés conquistó cuatro títulos: dos Premier League, una Capital One y una FA Cup. Además, disputó con el seleccionado brasileño los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018; y se coronó campeón de la última edición de la Copa América, disputada en Brasil en 2019.

