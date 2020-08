Zidane enciende todo y mete lapidaria comparación entre James y Odegaard

Una nueva polémica se ha generado en España en el entorno del Real Madrid que ratificaría la áspera relación entre Zinedine Zidane y James Rodríguez. Aunque ambos se han esforzado por ocultar sus diferencias, cada vez hay más evidencias que entre los dos siempre hubo un cortocircuito.

En las últimas horas, un nuevo capítulo se sumó a la novela del DT y el jugador por cuenta de una información revelada por el portal 'Defensa Central', sitio partidario del Real Madrid. Según aseguraron, Zidane tuvo una charla en Manchester con sus ayudantes de campo en la que se filtró la lapidaria comparación que hizo entre James Rodríguez y Martin Odegaard.

“La diferencia de compromiso de uno y otro es enorme, no hay color...” Zidane sobre James Rodríguez y Martín Odegaard.

Según explica el artículo, Zidane estaría haciendo referencia a dos hechos en particular. Odegaard, una de las jovenes promesas del Madrid que fue a préstamo a la Real Sociedad, jugó el final de temporada lesionado sin importar las consecuencias. En contraparte, está la situación de James que prefirió bajarse en el final de la temporada y comunicarle a Zidane que prefería no ser convocado si él no iba a darle minutos en cancha.

Lee También