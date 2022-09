La crisis de la selección femenina de fútbol en España está lejos de llegar a su fin, tras el explosivo comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el que comunican la renuncia de 15 jugadoras del equipo nacional, apareció la respuestas de las chicas.

Con otro largo y duro comunicado, las jugadoras que tomaron la decisión aclaran su postura y ratifican su pedido de mejoras en la RFEF para las condiciones de trabajo que tienen. Aitana Bonmatí la capitana del equipo fue la encargada de difundir la respuesta.

El comunicado de las futbolistas comienza con una fuerte crítica al accionar de Rubiales y la RFEF: "las jugadoras lamentamos, en primer lugar, que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya hecho pública, de forma parcial e interesada, una comunicación privada, con información que afecta a nuestra salud, que es parte de nuestra intimidad, remitida en respuesta a la petición de la propia Federación de conocer cuáles de nosotros queríamos no ser convocadas. la cual, por cierto, no hemos recibido ninguna respuesta".

Las chicas a través de su nota, explican que no han renunciado a la Selección: "en ningún caso hemos renunciado a la selección española de fútbol, tal y como señala en su comunicado oficial la RFEF. Como dijimos en nuestra comunicación privada , hemos mantenido, mantenemos y mantendremos un compromiso incuestionable con la selección española".

Pero al mismo tiempo de aclara que no renunciaron y no piden la destitución del entrenador, afirman que no quieren ser convocadas, mientras no atiendan su demanda: "Es por eso que solicitamos en nuestra comunicación remitida a la RFEF no ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal, nuestro rendimiento y, en consecuencia, los resultados de la selección, y que podrían derivar en indeseables lesiones. Éstos serían los motivos que nos llevan a tomar esta decisión".