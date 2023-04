Inglaterra vs. Brasil EN VIVO - Finalissima Femenina 2023: Dónde verlo, árbitro y alineaciones

Nos metemos en lo que va a ser la primera edición de la Finalissima Femenina 2023, certamen que cuenta con la Selección de Inglaterra enfrentándose a su par de Brasil. Dicho juego será HOY, jueves 6 de abril, con la presencia de Stéphanie Frappart (Francia) de árbitro desde el Estadio Wembley, además de la transmisión EN VIVO para Latinoamérica de Star+.

Comenzamos con las locales, donde las "Three Lionesses" llegan a este juego luego de consagrarse campeonas de la Eurocopa 2022, inaugurando la vitrina con dicho trofeo. La neerlandesa Sarina Wiegman, ganadora del The Best femenino a mejor entrenadora, dirige el equipo que enfrentará a Haití, Dinamarca y China en el Grupo D del Mundial 2023.

Pasamos hacia las visitante, con unas "Verdeamarelas" que conquistaron la Copa América 2022 siendo la octava corona entre las nueve que llevó a cabo, para graficar su dominio en el continente. Quienes poseen a la sueca Pia Sundhage como director técnico dirán presente en el Grupo F a Francia, Jamaica y Panamá en lo que refiere a la Copa del Mundo a disputarse en Australia y Nueva Zelanda.

¿Dónde VER en VIVO la transmisión de Inglaterra vs. Brasil por la Finalissima Femenina 2023?

Horarios y canales de TV en otros países

España: 20:45 horas por RTVE Play

Argentina: 15:45 horas por ESPN

Brasil: 15:45 horas por ESPN y SBT

Uruguay: 15:45 horas por ESPN

Chile: 14:45 horas por ESPN

Paraguay: 14:45 horas por ESPN

Venezuela: 14:45 horas por ESPN

Bolivia: 14:45 horas por ESPN

Colombia: 13:45 horas por ESPN

Ecuador: 13:45 horas por ESPN

Perú: 13:45 horas por ESPN

México: 12:45 horas por ESPN

Estados Unidos: 11:45 PT / 14:45 ET sin TV, solo online

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Inglaterra vs. Brasil se podrá mirar EN VIVO para toda Latinoamérica a través de Star+. Además, contará con ViX+ para observarlo en Estados Unidos.

Probables alineaciones de Inglaterra y Brasil

Inglaterra

Mary Earps; Lucy Bronze, Leah Williamson, Alex Greenwood, Jessica Carter; Keira Walsh, Georgia Stanway; Chloe Kelly, Lauren James, Lauren Hemp y Rachel Ann Daly. DT: Sarina Wiegman.

Brasil

Luciana; Bruninha, Lauren, Rafaelle Souza, Tamires; Ana Vitória, Ary Borges, Kerolin, Adriana; Geyse y Bia Zaneratto. DT: Pia Sundhage.