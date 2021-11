El Mundial de Qatar 2022 comienza a calentar motores al completar de a poco la lista de 32 clasificados para el evento máximo del fútbol. Las Eliminatorias de la UEFA son las más avanzadas y ya confirmaron a 10 de sus selecciones presentes el próximo año.

Varios de los grandes equipos de Europa consiguieron clasificarse de forma directa al imponerse en sus grupos, pero otras selecciones de gran talla aún no han podido hacerlo. Sin embargo, todavía tienen la oportunidad de hacerlo en el repechaje de marzo.

La posibilidad de está, pero no significa que vaya a ser fácil. Serán 12 selecciones disputándose los últimos tres boletos disponibles para el continente y entre los participantes estarán equipos como Italia, Portugal, Polonia y Suecia. Ninguno quiere ser el gran ausente en Qatar.

5 VECES QUE LOS GRANDES FALTARON AL MUNDIAL

5. Italia - 2018

Comenzamos con el más reciente. El cuádruple campeón mundial no superó el repechaje ante Suecia y se quedó afuera de Rusia 2018. Países Bajos también fue otra gran ausencia en aquella edición.

4. Francia - 1994

Los galos tocaron fondo al no clasificarse a Estados Unidos 1994, que se sumaba a la ausencia en Italia 1990. Para la cita en Norteamérica quedaron detrás de Suecia y Bulgaria y no consiguieron el boleto. En 1998 fueron locales y campeones por primera vez y nunca más faltaron a un Mundial.

3. Inglaterra - 1974

Fueron campeones como locales en 1966 y dos ediciones más tarde, para Alemania Federal 1974, se quedaron afuera en la clasificación detrás de Polonia. Tampoco lograron disputar Argentina 1978 posteriormente.

2. Argentina - 1970

La albiceleste igualó ante Perú por 2-2 en La Bombonera y no pudo obtener su boleto a México 1970. Fue la única vez en la que Argentina no se clasificó a un Mundial. Desde allí no ha faltado a niguno.

1. España - 1958

Escocia los superó en la fase de grupos y dejaron a Alfredo Di Stéfano sin el Mundial de Suecia 1958. Los ibéricos tuvieron luego dos ausencias más, pero tienen presencia perfecta desde 1978 a la actualidad.