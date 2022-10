A lo largo del sábado 22 y domingo 23 de octubre, se vivirán muy buenos compromisos en las diferentes ligas del fútbol internacional. Para tener en cuenta a definición del fútbol argentino, en el que dos históricos están a la espera del título, tal es el caso de Boca Juniors y Racing.

El fútbol chileno también definirá su campeón, y el encargado de certificar su título será Colo Colo, el cacique depende de sí mismo para quedarse con su distinción número 33 en el balompié Austral, jugará a frente a Coquimbo Unido, y lo hará en condición de visitante.

Si viajamos a Europa nos encontraremos con el interesante choque que sostendrán en el estadio Stamford bridge, Chelsea vs Manchester United, equipos que según su ubicación pretenden quedar más cerca del súper líder en esa competicion, como lo es el caso de Arsenal.

En la competición liguera española también se presenciarán buenos encuentros. En la jornada sabatina se verán las caras, Real Madrid y Sevilla; duelo que será un buen termómetro para el entrenador Jorge Sampaoli. En la fecha dominical, en el Camp Nou, se enfrentaran Barcelona y Athletic Club.

La Liga colombiana más emocionante de los últimos años, juega su penúltima fecha de la fase de todos contra todos, y en lo que corresponde al sábado habrá enfrentamientos de equipos que sueñan con clasificarse a la siguiente instancia del torneo: Santa Fe vs Cali, América vs Pasto, Tolima vs Millonarios, Medellín vs Jaguares, Pereira vs Nacional; los más destacados.

Los mejores partidos del fin de semana

Sábado 22 de octubre

Premier League

Nottingham Forest vs Liverpool

Everton vs Crystal Palace

Manchester City vs brighton

Chelsea vs Manchester United

LaLiga

Real Valladolid vs Real Sociedad

Valencia vs Mallorca

Real Madrid vs Sevilla

Serie A

Milán vs Monza

Fiorentina vs Inter

Bundesliga

Borussia Dortmund vs Stuttgart

Hoffenheim vs Bayern Múnich

Borussia Monchengladbach vs Frankfurt

Ligue 1

Montpellier vs Lyon

Marsella vs Lens

Brasileirao

América Mineiro vs Flamengo

Santos vs Corinthians

Palmeiras vs Avaí

Semifinales Liga Mx

América vs Toluca

Liga colombiana

Santa Fe vs Cali

América vs Pasto

Tolima vs Millonarios

Medellín vs Jaguares

Primera Chile

Universidad de Chile vs Everton

Clausura Uruguay

Cerro Largo vs Peñarol

Final Costa Rica

Herediano vs Saprissa

Domingo 23 de octubre

Premier League

Southampton vs Arsenal

Tottenham vs Newcastle

LaLiga

Betis vs Atlético de Madrid

Barcelona vs Athletic Club

Serie A

Atalanta vs Lazio

Roma vs Napoli

Ligue 1

Lille vs Mónaco

Liga argentina

Boca Juniors vs Independiente

Racing vs River Plate

Brasileirao

Fluminense vs Botafogo

Semifinales Liga Mx

Monterrey vs Pachuca

Eredivisie

Groningen vs PSV

Liga colombiana

Pereira vs Atlético Nacional

Primera Chile

Coquimbo Unido vs Colo Colo

Unión La Calera vs Universidad Católica

Clausura Uruguay

Nacional vs Danubio

Liga de Bélgica