FIFA FIFPRO 2021: varias sorpresas en los 23 jugadores nominados para el once del año

Las entregas de premios a lo mejor de 2021 continúan y, en esta ocasión, son los propios futbolistas los que organizan su propio galardón. FIFPRO y FIFA han anunciado este martes a los 23 jugadores nominados para el World 11 Masculino de este año, es decir el once ideal de este 2021, el cual tiene varias sorpresas.

FIFPRO, sindicato mundial de futbolistas, en conjunto con la FIFA, han logrado que los futbolistas profesionales de todo el mundo voten el World 11 de este año. La lista se redujo de 55 futbolistas a 23 para acercarnos hacia un "equipo" en la vida real, ya que lo por lo general, las listas internacionales incluyen 23 jugadores.

El World 11 2021 de FIFA FIFPRO es el único premio mundial a los jugadores, organizados por y para ellos mismos. Dentro de estos 23 nominados, se encuentran los tres arqueros, seis defensores, seis mediocampistas y los seis delanteros con mayor cantidad de votos, más otros dos futbolistas de diferentes posiciones, pero que también fueron los más votados, a pesar de haber quedado fuera de la alineación.

Entre los jugadores nominados, hay algunos jugadores que sorprenden con su presencia. Son los casos de Alisson Becker, Dani Alves, Sergio Busquets y Frenkie de Jong, entre otros, quienes no han tenido particularmente una gran campaña en el 2021. A continuación, todos los candidatos.

¿Quiénes son los 23 jugadores nominados para el equipo del año?

Arqueros: Alisson Becker, (Brasil/Liverpool FC), Gianluigi Donnarumma (Italia/AC Milan/Paris Saint-Germain) y Edouard Mendy (Senegal/Chelsea FC).

Defensores: David Alaba (Austria/FC Bayern München/Real Madrid CF), Jordi Alba (España/FC Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Inglaterra/Liverpool FC), Dani Alves (Brasil/Sao Paulo FC/FC Barcelona), Leonardo Bonucci (Italia/Juventus FC) y Ruben Dias (Portugal/Manchester City FC).

Mediocampistas: Sergio Busquets (España/FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City FC), Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United FC), Frenkie de Jong (Países Bajos/FC Barcelona), Jorginho (Italia/Chelsea FC) y N'Golo Kante (Francia/Chelsea FC).

Delanteros: Karim Benzema (Francia/Real Madrid CF), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus FC/Manchester United FC), Erling Haaland (Noruega/BV Borussia 09 Dortmund), Robert Lewandowski (Polonia/FC Bayern München), Romelu Lukaku (Bélgica/FC Internazionale Milano/Chelsea FC), Kylian Mbappe (Francia/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona/Paris Saint-Germain) y Neymar Junior (Brasil/Paris Saint-Germain).

¿Qué jugadores integrarán el equipo ideal?

El World 11 lo integrarán un arquero, tres defensores, tres mediocampistas y los tres delanteros que hayan recibido la mayor cantidad de votos en sus respectivas posiciones. El puesto restante se le dará al jugador que no haya sido elegido de entre estas posiciones, pero habiendo obtenido el mayor número de votos restantes entre defensores, mediocampistas y delanteros.

FIFA y FIFPRO darán a conocer el once ideal Masculino 2021 el próximo lunes 17 de enero de 2022 durante la ceremonia de los Premios The Best que organiza la propia FIFA.