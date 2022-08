Una de las figuras de la Liga de España juega en Athletic Club, y él es Iñaki Williams, el futbolista bilbaíno, y en el Mundial de Qatar 2022 jugará para la selección de Ghana. La decisión tomó por sorpresa a muchos, pero el jugador se mostró tranquilo con lo que hizo.

Precisamente, en conferencia de prensa previo al duelo del debut en la Liga española, frente a Mallorca, el futbolista compareció ante los micrófonos de los medios de comunicación, y ese fue el momento en el que se le consultó sobre ir a jugar con el equipo africano.

Manifestó que es una oportunidad que no iba a dejar desaprovechar: "es algo en lo he pensado muchos meses y he contado con la ayuda de mi familia. El presidente de la federación ghanesa es el que hizo más fuerza para que esté allí. Los trenes pasan solo una vez y me he montado en este, que tiene más cosas buenas que malas. La decisión ha sido madura y consensuada con mi familia".

Pese a que no ha tenido acción formal con ese combinado patrio, desde ya se considera uno más del seleccionado: "los buenos jugadores viajan con su selección. Tengo 28 años y esta oportunidad no se me iba a dar ya más. Voy a disfrutar del momento, de mis raíces y devolver a Ghana la oportunidad que me ha dado. Valoramos que las próximas Copas de Africa se jugaban en verano".

Finalmente parece que entregó el argumento más sólido de su decisión: “representaré al país de mis padres, donde me siento muy querido. Necesito devolver la alegría que tienen para que vaya a la selección. Voy a disfrutarlo deportivamente y personalmente. El viaje que hice a Ghana me sirvió de mucho para tomar la decisión y no me voy a arrepentir".