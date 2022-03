La Premier League es una de las ligas más importantes de todo el mundo y está llena de figuras que integran las mejores selecciones del mundo, que participarán en el próximo Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, uno de esos jugadores destacados podría enfrentar un fuerte 'conflicto diplomático' versión fútbol. Es que hasta cuatro selecciones lo buscan para que pueda jugar la Copa del Mundo.

El diario Marca cuenta el caso de Michael Akpovie Olise, nacido en Hammersmith, categoría 2001 y que está destacando como mediocampista en el Crystal Palace. Llegó el pasado verano a cambio de 9.3 millones de euros, proveniente del Reading, y en su debut en la Premier League ha llamado la atención por sus actuaciones. Lleva cuatro goles y ocho asistencias en los 24 partidos en los que participó (12 como titular), contando todas las competencias.

A tal punto ha sorprendido Olise que cuatro selecciones nacionales lo buscan para que pueda jugar en Qatar 2022. Puede jugar en cualquiera de ellas, aunque sólo en una podrá tener la oportunidad de jugar la Copa del Mundo con tan sólo 20 años. Por el momento, Francia lo tiene, ya que ha jugado internacionalmente en sus selecciones juveniles.

Sin embargo, Olise no sólo podría representar a Francia, sino que también puede hacerlo para Inglaterra, Nigeria o Argelia. Actualmente está con los franceses, pero sorpresivamente su hermano menor Richard Olise, quien está en la cantera del Chelsea y es lateral derecho, integra la selección sub-16 inglesa.

Los llamados de los seleccionados africanos no van a tardar. De hecho, Nigeria, tierra natal de su padre, lo puso en su lista de reservados para los partidos de clasificación a la Copa Africana de Naciones, aunque no fue convocado finalmente. En tanto, Argelia, de donde proviene la familia de su madre (es francesa), también lo puede llamar, aunque aún no lo ha hecho y no sorprendería que lo haga, luego del fracaso en la última competición africana. ¿Dónde elegirá jugar?