El calendario del fútbol para esta temporada 2022/2023 supone auténticos esfuerzos para quienes deben decidir las fechas de cada competición. Qatar 2022 ha cambiado los planes de diversos torneos, incluido un Mundial de Clubes que podría tener nueva sede y fechas para su más próxima edición. Eso sí, hay un gran problema por delante para Real Madrid.

Los Merengues serán el representante de la UEFA en ese torneo que reúne a los campeones de cada confederación anexada a la FIFA. En medio de los rumores que hablaban de una cancelación del certamen ante la falta de fechas disponibles y un sinfín de encuentros que se han visto modificados por la Copa del Mundo, desde AS desvelan las claves para entender donde y como se disputará el próximo ‘Mundialito’.

En Madrid aseguran que el torneo podría disputarse entre el próximo 6 y 12 febrero, antes de que comiencen los octavos de la UEFA Champions League pero no en sus últimas sedes. Ni China ni Emiratos Árabes Unidos, AS deja en claro que la opción que gana fuerza con el correr de las horas es Estados Unidos. Eso sí, hay un problema de fuerza mayor pensando en el campeón de la Liga de Campeones.

Choque de intereses

Para dichas fechas se estarían disputando las semifinales de la Copa del Rey, hecho por el cual si Carlo Ancelotti y sus hombres siguiesen vivos en el torneo no podrían viajar durante una semana a territorio norteamericano. La Real Federación Española de Fútbol se muestra inflexible en este sentido y si Real Madrid no cae eliminado antes, habrá que buscar nuevas fechas.

Desde AS marcan que el Mundial de Clubes va a disputarse y que no será hasta que entremos en el 2023 que no empezarán a conocerse más novedades sobre la posibilidad de ver este torneo por los Estados Unidos. Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York o Miami, solo algunas de la ciudades que esperan por su oportunidad.