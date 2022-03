Roberto Carlos fue determinante en su regreso al fútbol, jugó en una liga amateur inglesa con su nuevo equipo: Bull in the Barne

Roberto Carlos a sus 48 años volvió a la práctica del fútbol, no fue de manera profesional, pero jugó en el Bull in the Barne de la Sunday League en Inglaterra, una liga amateur que se dio el lujo de tener al crack brasileño.

Sucede que Roberto Carlos rifaba en eBay su retorno al fútbol y cualquier equipo que milite en las dos ligas amateurs inglesas, podía quedarse con el campeón del Mundo con 5 libras y un poco de suerte. Todo esto fue parte de una campaña benéfica para recaudar fondos para 'Football beyond borders', una organización que trabaja en la educación e inclusión social de jóvenes sin recursos.

La campaña fue un éxito, y finalmente se quedó con la ficha del lateral izquierdo el equipo llamado Bull in the Barne, que jugó este fin de semana. Roberto Carlos inició como suplente y luego ingresó en el segundo tiempo. Su equipo ganó, pero tuvo que sufrir para hacerlo.

El partido estaba siendo bastante adverso para el equipo de Roberto Carlos, perdía por dos goles, pero cuando entró el crack cambió todo, no se paró por el lateral, se adueño el medio campo y su equipo terminó ganando por 4-3, con un penal convertido por él.