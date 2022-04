El Mundial de Qatar 2022 ya está en marcha y las emociones están al máximo. Una de las selecciones que mayores expectativas genera es Argentina. Lionel Messi podría estar ante su última participación en la Copa del Mundo y se ha llevado todos los elogios por parte de su compañero de equipo, Rodrigo De Paul.

Rodrigo De Paul se ha convertido en uno de los pilares de esta generación de Argentina. El volante de Atlético de Madrid ha concedido una entevista con Goal en la que habló del sorteo del Mundial de Qatar 2022 y del líder de la Albiceleste, Lionel Messi.

De Paul analizó el Grupo C, que comparen con México, Polonia y Arabia Saudí. "Es una Copa del Mundo y están las mejores. Es un grupo difícil. Los tres rivales que tendrá Argentina tienen distintas maneras de jugar y estilos diferentes, nos tendremos que ir adaptando. Vamos con ilusión, pero con una ilusión medida porque hay siete u ocho candidatos".

Lionel Messi

El mediocampista fue cuestionado por la posibilidad de que Lionel Messi haga su últimaparticipación en la Copa del Mundo. "Primero, que a Messi no le hace falta nada más por todo lo que le ha dado al fútbol para ponerlo ahí, arriba del todo. No tengo mucha opinión de lo que le está pasando en París, porque no vivo el día a día, pero si te puedo hablar de lo que él hace en la selección. Es feliz con Argentina. Es nuestro líder, lo seguimos".

"Ahora seguramente hablará con nosotros, él lleva cinco Mundiales y nos dará consejos, una palabra de aliento. La experiencia en estos momentos pesa. Ojalá Messi lo disfrute y no lo padezca. Ojalá salga bien, veremos si es su último Mundial o no, eso ya lo decidirá él. Realmente él puede seguir jugando hasta que él quiera, porque está a otro nivel. La cabeza le va más rápido que a cualquier ser humano, así que intentaremos todos hacerle disfrutar de esta Copa del Mundo y si llegamos al último día pues todavía mejor" añadió.