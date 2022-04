La derrota ante Macedonia del Norte volverá a dejar un agujero económico en una selección italiana que tras no clasificar a Qatar 2022, se queda sin varias decenas de millones necesarias para remodelar el Calcio.

Italia perderá una increíble suma de millones por no jugar en Qatar 2022

La eliminación de Italia a manos de Macedonia del Norte tiene en vilo a un país donde se debaten por estas horas como revolucionar un Calcio que no jugara un encuentro de la Copa del Mundo en como mínimo un espacio de 12 años. Caer eliminado de Qatar 2022 supone una pérdida económica sin precedentes para el fútbol de una nación que no termina de asimilar el golpe.

La derrota ante Suecia en 2017 fue el inicio de la tragedia para una selección italiana que volvió a quedarse por fuera de la máxima cita. Una que ha ganado en cuatro ocasiones y que tendrá que ver desde casa en una nueva demostración de como el Calcio se encuentra en una crisis en todos sus frentes. Diagnósticos como los de Maurizio Sarri dejan en claro que habrá que invertir un dinero que hoy por hoy no se tiene.

"Si ves la Bundesliga en la televisión, luego cambias de canal y pones un partido de la Serie A, te preguntas: '¿dónde carajo he terminado?'. Aquí estamos 30-35 años atrás, pero nadie habla de estructuras. Cuando ves la Bundesliga y luego la comparas con la Serie A, nuestros estadios parecen haber parado incluso hace 50 años”, reflexionaba el entrenador del Napoli al ser consultado por el tema de moda por estas horas en Italia.

Fuga de millones

Entre la eliminación de Rusia 2018 y Qatar 2022 la federación italiana ha perdido cerca de 20 millones de euros, pero no es en los premios por disputar el torneo donde se encuentra la mayor sangría de un Calcio que sin la Copa del Mundo se quedará sin recursos para refundarse. Desde EFE y MARCA confirman como hasta el PIB del país transalpino se verá afectado en 1000 palos verdes.

Una suma con la cual la Federación Italiana de Fútbol iba a ser la más favorecida y que prometía sacarle del último lugar de esa tabla de ingresos que generan las potencias europeos. Selecciones como Alemania, España, Francia o Inglaterra reciben más dinero que una Azzurri donde a día de hoy no cuentan con recursos para remodelar una liga que no olvidemos, no gana una Champions desde el 2010.

El diagnóstico es claro, la eliminación de Italia tendrá consecuencias hasta en el PIB de un país que apunta a perder 1000 millones de euros por un gol de Trajkovski que ha dejado sin recursos a una Federación y Serie A que no tendrán a corto plazo ingresos para remodelar un Calcio en llamas y donde a día de hoy no hay dinero para nuevos proyectos. No decir presente en Qatar 2022, cuestión de estado en tierras transalpinas.