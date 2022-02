Sucedió en el Mundial de Suiza 1954. El partido pasó a la historia por ser el de mayor cantidad de goles en una Copa del Mundo. Conoce más en detalle algunas curiosidades que se dieron en este particular encuentro.

Austria vs Suiza: las curiosidades del partido con más goles en la historia de la Copa del Mundo

Qatar 2022 está cada vez más cerca. Nos preparamos para una nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA, el torneo que toda selección quiere ganar. Mientras se espera por la gran cita en el país asiático, conoce más sobre las historias alrededor de los Mundiales. ¿Sabías que el partido con más goles en la historia del certamen ocurrió hace ya 68 años?

Probablemente nunca veamos un partido como el que ocurrió en los cuartos de final del Mundial de Suiza 1954. El local Suiza y Austria se enfrentaron donde el resultado fue 7-5, es decir que se convirtieron 12 goles, el mayor número para un partido en la historia de este torneo a nivel selecciones. Y como tal, este encuentro tiene sus particularidades y sus historias.

¿Cómo llegaron Austria y Suiza a su partido de cuartos de final?

No es un detalle menor aclarar como llegaron ambas selecciones a su partido de cuartos de final. Austria era dirigida por Walter Nausch, un entrenador austríaco que tuvo que huir a Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que conocía de lleno a su rival en esa instancia de Mundial. El rendimiento de su seleccionado fue perfecto en la ronda de grupos, ya que le ganó a Escocia por 1-0 y a Checoslovaquia por 5-0. Dos victorias en dos partidos con seis goles a favor y la valla invicta.

Los suizos, por su parte, si bien eran los locales, no se esperaba que pudieran avanzar de ronda, más teniendo que enfrentar a rivales como Inglaterra e Italia. Ante los ingleses sucumbieron al perder por 2-0, pero le ganaron a los italianos por 2-1. Esto provocó que tuvieron que volver a jugar ante los italianos un desempate al quedar con igual cantidad de puntos (no había diferencia de gol). Y para no dejar dudas de que debían clasificar, el seleccionado dirigido por Karl Rappan goleó a Italia por 4-1 con doblete de una de sus figuras Josef Hügi. Este último encuentro se jugó el 23 de junio.

Así, Austria tuvo toda una semana para preparar su partido de cuartos de final, mientras que el local Suiza tuvo sólo tres días de descanso, ya que debía jugarse el 26 de dicho mes. Parecía que el partido ya estaba condicionado por cómo llegaba una selección y la otra, pero ese día pasaron cosas.

Las curiosidades de Austria vs Suiza: el calor, la insolación y goles por doquier

Austria llegaba como favorito para este partido de cuartos de final, pese a la localía de Suiza. El partido se jugó en el Estadio Olímpico de La Pontaise en Lausanna y comenzó a las 5 de la tarde bajo un sol infernal. La temperatura marcaba unos 40 grados centigrados con una humedad del 81 por ciento, según el reporte de la revista inglesa When Saturday Comes. El calor, claramente, fue factor para lo que fue el partido y también para los hechos que se dieron como consecuencia de ello. Por tal motivo, se denomina a este famoso juego como Hitzeschlacht von Lausanne (en español: 'La batalla de calor de Lausana').

Contra todo pronóstico, a los 19 minutos, Suiza se puso 3-0 arriba. En tres minutos, apareció la ráfaga suiza para convertir a los 16, 17 y 19 minutos. Hügi marcó por duplicado, mientras que Robert Ballaman convirtió el primero. Parecía que con estos tres tantos, la sorpresa suiza se podía dar y el pase a semifinales estaba cerca, pero pasó lo increíble.

Luego de estos tres tantos, el mediocampista y capitán suizo Roger Bocquet recibió un codazo en la cabeza que lo condicionó para todo el partido. No lo pudieron cambiar, puesto que en aquel entonces no había sustituciones (aparecieron a partir de 1958), por lo que tuvo que continuar. Unas declaraciones del arquero del seleccionado suizo Eugène Parlier asegura que Bocquet empezó "a correr solo, sin prestar atención al balón y siguió detrás de la portería". Así de mal quedó. De hecho, no recordó nada de lo que ocurrió en todo el partido producto del golpe y de la insolación que sufrió. Terminado el torneo, se le descubrió un tumor cerebral, del cual pudo sobrevivir.

Con la lesión de uno de sus referentes, el seleccionado de Rappan pagó caro este 'hombre menos'. Austria le metió cinco goles en nueve minutos. Theodor Wagner (a los 25 y 27 minutos) y Alfred Körner (a los 26 y 34 minutos) anotaron por duplicado, y el capitán Ernst Ocwirk (al minuto 32) convirtieron los cinco goles para dar vuelta la historia. Lejos de pensar que eso sería todo en el primer tiempo, Körner falló un penal para Austria, mientras que Suiza pudo descontar nuevamente de la mano de Ballaman al minuto 39. Fue 5-4 en la primera mitad.

Así como el calor sofocó a Bocquet, además del codazo en su cabeza, Austria también la pasó mal con la insolación. Su arquero Kurt Schmied colapsó en pleno entretiempo. Tuvo que atajar como pudo en la segunda parte y, de no ser por la ayuda del masajista del seleccionado, Pepi Ulrich, quien se paró junto a la portería para guiarlo, la historia podría haber sido muy diferente.

En la segunda parte, la selección de Nausch fue decididamente al ataque, fiel a su estilo y logró llegar al sexto gol al minuto 54 gracias a Wagner, quien completó el hat-trick. Algunos reportes indican que este tanto fue en un claro offside que obvió el árbitro escocés Charlie Faultless. Suiza descontó cinco minutos después con el tercero de Hügi, tras un remate que Schmied podría haber controlado fácilmente, aunque su condición se lo impidió.

Así, el partido se hizo emocionante con el correr de los minutos, pero a falta de casi quince minutos, Erich Probst marcó el séptimo y definitivo gol. Luego de ello, jugó todo el partido con su hombro dislocado. Mientras que Schmied tuvo que ser hospitalizado por su colapso luego del partido. Pudo regresar para las semifinales, aunque Austria no tuvo la misma suerte que en el duelo ante Suiza y perdió ante Alemania Federal por 6-1.

Pese a ello, la actuación de Austria en este Mundial de Suiza 1954 se consagró con el tercer lugar, luego de derrotar en dicho partido a Uruguay por 3-1 en Zúrich. Es su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, aunque espera volver para Qatar 2022. ¿Lo logrará? Suiza, por su parte, querrá mejorar esos cuartos de final que tuvo en su Mundial.