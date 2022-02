Chelsea viene de lograr una importante consagración en el Mundial de Clubes. Le costó, pero pudo doblegar a Palmeiras para convertirse en el mejor equipo de la última temporada. Casi todas las figuras que tiene el equipo de Thomas Tuchel representan a sus respectivos países, pero hay un futbolista que medita cambiar de selección pensando en la próxima Copa del Mundo en Qatar 2022.

Hace algunos días, Hakim Ziyech anunció de forma oficial que se retira de la selección de Marruecos, luego de lo que fue una polémica disputa con el entrenador Vahid Halilhodžić, quien decidió no citarlo para la Copa Africana de Naciones, disputada recientemente en Camerún. Así, el marroquí no jugará más en su seleccionado, pero no es el único que parece estar 'peleado' con su combinado nacional.

Varios medios ingleses aseguran que Callum Hudson-Odoi renunciaría a la selección de Inglaterra y podría pedir representar a Ghana, nación natal de su padre, el exfutbolista Bismark Odoi. El objetivo del extremo de Chelsea es jugar el Mundial de Qatar 2022 y sus chances con los ingleses son mínimas.

Algunos rumores explican que Hudson-Odoi está frustrado por la falta de oportunidades del seleccionador inglés Gareth Southgate. El jugador sólo ha estado en tres partidos con Inglaterra, aunque lo ha representado también en la Sub-16 y en la Sub-21. Ahora, considera seriamente la opción de Ghana. De hecho, fue consultado al respecto sobre el posible cambión de selección tras la victoria de Chelsea en el Mundial de Clubes. "No lo sé. Esperaremos hasta que llegue ese momento", le dijo al Evening Standard.

Aunque, la decisión de Hudson-Odoi estaría condicionada a lo que pueda ocurrir en las Eliminatorias Africanas. Ghana se juega la clasificación a Qatar 2022 en marzo cuando enfrente en la serie final por un lugar en el Mundial a Nigeria. Si logran el boleto, el futbolista de Chelsea cambiaría Inglaterra por el combinado de 'Las Estrellas Negras'.