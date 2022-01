Tras la entrega del premio a mejor jugador de la FIFA en la gala de The Best, Cristiano Ronaldo apareció en escena y se llevó un galardón especial.

The Best: FIFA sorprende con un premio especial para Cristiano Ronaldo

The Best

The Best

Tras entregar el premio The Best a mejor jugador a Robert Lewandowski, parecía que la gala terminaría allí. Pero no. Tenía que aparecer un invitado estelar que tuvo el evento virtual organizado por FIFA. Cristiano Ronaldo apareció en persona para recibir un galardón especial.

FIFA premia a Cristiano Ronaldo de manera especial por uno de sus récords conseguidos en el último año. Se trata de la marca que lo convierte en el nuevo máximo goleador histórico a nivel selecciones. Lo consiguió el pasado 2 de septiembre en el partido ante Irlanda por las Eliminatorias Europeas para Qatar 2022.

CR7 lleva anotados 115 goles con la camiseta de la selección de Portugal, récord absoluto para cualquier jugador a nivel selecciones en toda la historia. La anterior marca la tenía el iraní Ali Daei con 109 tantos. El crack luso ya supera ese número y espera poder seguir extendiendo este récord de goles.

En la gala de The Best, FIFA decidió premiar este logro y Cristiano Ronaldo fue invitado a Zurich para recibir el premio de parte del presidente Gianni Infantino. "Estoy muy orgulloso y muy agradecido a mis compañeros de los últimos 20 años en la Selección", agradeció el portugués en su discurso.

Christine Sinclair, premio especial del fútbol femenino

En el comienzo de la gala de The Best, el premio especial del fútbol femenino fue para la canadiense Christine Sinclair, máxima goleadora histórica a nivel selecciones con 188 goles anotados para la selección de Canadá. Gran año para ella, ya que guió a las canadienses al oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.