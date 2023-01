FIFA publicó la lista de nominados a los premios The Best y algunos nombres de peso quedaron fuera.

The Best: los ausentes de peso en la lista de nominados

Este jueves 12 de enero se ha publicado la lista de nominados a los premios The Best. FIFA prepara la ceremonia del próximo 27 de febrero, pero hay varios nombres que no han aparecido en la lista de candidatos para el primer gran reconocimiento individual de 2023.

Inicia el 2023 y se viene la primera ceremonia de premiaciones del año. FIFA ha confirmado a todos los nominados para los premios The Best. La organización reconocerá al mejor jugador y jugadora del año, mejor portero y portera, mejor entrenador de fútbol masculino y femenino y entregará el premio Puskás.

El reconocimiento más esperado de la gala es, por supuesto, el premio masculino al mejor futbolista del año, galardón que compite con el Balón de Oro. La organización que rige el fútbol a nivel mundial ha revelado los 14 nombres que entran a las votaciones: Julián Álvarez, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Vinícius Junior, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modrić, Neymar y Mohamed Salah.

¿Quiénes quedan por fuera?

Con solo 14 nombres, está claro que faltan jugadores de máximo nivel entre los nominados al mejor jugador masculino del año. El gran ausente es, por supuesto, Cristiano Ronaldo. El 2 veces ganador del premio tuvo un año para el olvido y no está entre los candidatos.

En cuantro a otros nombres, llama la atención la ausencia de Harry Kane, siendo una de las principales estrellas de la Premier League, así como de Rafael Leao, el MVP de la última Serie A. Otros jugadores que pudieron entrar en la lista son Casemiro, Federico Valverde, Pedri, Joško Gvardiol y Enzo Fernández.