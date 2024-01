Revelado: ¿Por qué Cristiano Ronaldo no votó en los premios The Best 2023?

Este lunes se llevaron a cabo los premios The Best 2023 en Londres, donde Lionel Messi conquistó por tercera vez en su carrera el máximo galardón individual que entrega la FIFA. Dentro de la votación participaron los capitanes de todos los seleccionados del mundo, pero llamó la atención que Cristiano Ronaldo no fue el representante de Portugal.

A sus 37 años, El Bicho sigue siendo el estandarte y portador de la cinta en el seleccionado, además de ser el jugador con más goles y presencias a nivel de selecciones. Sin embargo, para la FIFA, la selección portuguesa tiene otro representante y ese es Pepe.

Fue el defensor del Porto, con quien Cristiano Ronaldo compartió años en el Real Madrid, y por supuesto, en el seleccionado, quien presentó los votos correspondientes al capitán de Portugal para la premiación de The Best 2023.

Esto se debe a que durante el Mundial Qatar 2022, Cristiano Ronaldo fue enviado al banco de suplentes en los últimos partidos, y Pepe fue el portador de la cinta de capitán.

Los votos de Portugal en The Best 2023

Pepe es uno de los nombres más recordados de aquellas batallas entre el Real Madrid de Mourinho y el Barcelona de Guardiola, y posiblemente por ello y su afinidad con Cristiano Ronaldo, Messi no entró dentro de sus selecciones para The Best 2023.

El defensor del Porto decidió darle el primer lugar a su compatriota Bernardo Silva, el segundo a Erling Haaland y el tercero a Victor Osimhen en la elección a mejor futbolista del año.

A pesar de no formar parte de la elección del capitán portugués, Messi se quedó con el premio en gran parte debido a la elección de otros capitanes de seleccionados destacados. Kylian Mbappé, por Francia, Harry Kane, por Inglaterra, Virgil Van Dijk, por Países Bajos, Romelu Lukaku por Bélgica y Gianluigi Donnarumma, por Italia, lo eligieron como el mejor.

Cristiano Ronaldo sigue siendo el líder de Portugal

Desde que terminó el Mundial, Cristiano Ronaldo fue titular y capitán en 9 de los 10 partidos que jugó Portugal, convirtiendo 10 goles en los 10 triunfos del equipo.

No obstante, FIFA decidió que Pepe sea quien tome el lugar de capitán de Portugal en las votaciones, a pesar de que no participó de los últimos seis partidos del seleccionado.

Cristiano Ronaldo no fue un nombre popular en la elección de The Best 2023, a pesar de terminar el año natural como el máximo goleador del mundo fútbol, con 54 anotaciones, por delante de nombres como Harry Kane, Kylian Mbappé o Erling Haaland.