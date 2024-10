Real Madrid pone en funcionamiento su plan de venganza con France Football tras el Balón de Oro

El Real Madrid no piensa dejar pasar lo sucedido con el resultado del Balón de Oro.

El Real Madrid todavía no digiere el disgusto que le provocó el resultado final del Balón de Oro 2024. Incluso, pareciera haberle molestado mucho más que los 4 goles que sufrió del Fútbol Club Barcelona el sábado pasado en el Clásico de España que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 10 de LaLiga 2024/2025.

En la Casa Blanca interpretan que el arrebato a Vinícius Júnior fue una devolución por parte de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA (entidad que desde la vigente edición del Balón de Oro colabora en la organización con France Football) por aquello de la Superliga Europea que tanto promocionó Florentino Pérez -presidente del Real Madrid- y que tiene, como fin principal, desplazar a la Champions League.

Y conforme fueron pasando las horas, en la institución merengue analizaron lo sucedido y ya saben en dónde deben golpear para que France Football y la UEFA realmente sientan la devolución. En efecto, de acuerdo a un reporte realizado por el diario Marca este jueves 31 de octubre, en el Real Madrid ya piensan en los premios FIFA The Best.

Claro, es que los The Best nacieron en el 2016, justamente, cuando la FIFA decidió desprenderse del Balón de Oro por diferencias con France Football. De ahí que confeccionaron su propio reconocimiento con un jurado conformado por los capitanes y los entrenadores de todas las selecciones inscritas al organismo que preside Gianni Infantino.

No obstante, a pesar de contar con el respaldo de la FIFA, la distinción que el ambiente del fútbol mismo considera como el más importante es el Balón de Oro, por el prestigio recolectado durante casi 7 décadas. Por eso, la intención del Madrid es empezar a darle a los The Best el empuje que precisan para desplazar al Balón de Oro y convertirse en el nuevo premio principal del deporte rey.

Real Madrid se ve con más chances en los FIFA The Best

Como el jurado está conformado por los capitanes y seleccionadores de los combinados nacionales (además de un punto que se le da a los usuarios de FIFA.com), en el Real Madrid confían que ahí sí podrán disfrutar del reconocimiento a Vinícius Júnior , a quien consideran que debió quedarse con el Balón de Oro.

Además, allí también creen que Carlo Ancelotti se llevará el premio al Mejor Entrenador, tal como sucedió el lunes pasado en el Teatro du Chatelet. Por cierto, en los premios de la FIFA también se reconoce a la mejor jugadora, a la mejor portera y portero, y al mejor entrenador o entrenadora de equipo femenino.