Lionel Messi sigue reescribiendo la historia: el récord de 17 años que firmó en The Best

The Best tiene un nuevo vencedor y este no es otro que un Lionel Messi que sigue acumulando hitos pese al paso del tiempo. En una gala más que particular por Londres y donde Erling Haaland quedó segundo, La Pulga sentó un nuevo precedente a la hora de hablar de los premios FIFA. Durante 17 años todo ha sido en clave Argentina por la ciudad de Zúrich. Nadie ha rozado algo así.

Los votos de los capitanes, más de 100 sobre 207 selecciones afiliadas a FIFA, inclinaron la balanza a favor de Messi en una votación donde Kylian Mbappé fue tercero. Más allá de la polémicas y de las opiniones de cada uno, Lionel Andrés se quedó con su tercer The Best y ya es quien más galardones del trofeo acumula en este sentido. Supera las dos de Robert Lewandowski y las mismas de Cristiano Ronaldo. En unas semanas se verán las caras por Riad en una amistoso que supone The Last Dance en todos los sentidos.

La historia para entender el nuevo récord de La Pulga nos devuelve a la temporada 2006/2007. Era la primera que vez que el nombre Messi se hacía presente en once ideal de la temporada de la FIFA. Aquella campaña Lionel tenía sus primeros paso por un Barcelona que no levantan títulos. Zúrich le puso en un 4-3-3 junto a nombres como: Gianluigi Buffon, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, John Terry, Carles Puyol, CR7, Kaká, Steven Gerrard, Ronaldinho y Didier Drogba. Desde entonces y hasta la fecha, el rosarino no ha dejado dicha nominación.

Son 17 ya de manera consecutiva. Ayer FIFA le eligió junto a un grupo de jóvenes cuya gran mayoría incluso no había debutado en el 2007. Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Ruben Días; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin de Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leo y Vinicius Júnior, el resto de esta plantilla publicada en los premios The Best. A todo se le suman 8 Balones de Oro, un Golden Boy, FIFA World Player y hasta seis Botas de Oro. Palmarés inigualable.

¿Quiénes siguen a La Pulga en este sentido? Cristiano aparece en hasta 15 oportunidades, Sergio Ramos en 11, Andrés Iniesta en 9….Figuras de la talla de Xavi (6 nominaciones), Dani Alves (8), John Terry o Iker Casillas solo tienen (5). Si miramos la tabla en cuanto a clubes se refiere, Barcelona y Real Madrid son quienes más nombres han visto en este tipo de alineaciones con hasta 52 presencias. Messi vuelve a hacerlo y llega a 17 años comandando el deporte rey en este tipo de ceremonias. ¿Repite en 12 meses?

Solo un Argentino junto a Leo

FIFA comenzó este tipo de premios en el año 2005. Desde entonces Argentina suma 18 presentaciones donde la imagen de Messi ha sido clave para ser terceros en la tabla general junto a Portugal (España tiene 45 y Brasil 32). Ángel Di Maria en la temporada 2013/2014, el otro miembro de la Albiceleste en ser The Best a la hora de mirar el once del año. Ninguno otro lo ha logrado.

¿Qué le queda por ganar a La Pulga?

Hay un hito en el aire. Más allá de los títulos con la selección Argentina que empezará a defender por la Copa América, es poco lo que el zurdo tiene todavía por delante en cuanto a títulos. Eso sí, surge la posibilidad de levantar un torneo más y superar a Dani Alves como el jugador con más conquistas de la historia de este deporte.