Sí, parece ambicioso, pero los rumores indican que un hombre que fue presidente de una nación sudamericana, estaría pensando seriamente en ocupar el máximo cargo de la FIFA, el ente que rige el balompié mundial, en este caso el de Gianni Infantino.

Lo cierto es que el locutor de radio, Tomás Rebord indicó que hay un expresidente sudamericano, y muy conocido en el futbol del Cono Sur, quien pretende ir por el “sillón” que actualmente ocupa el suizo de origen italiano, y que recientemente se vio en la entrega de los premios The Best.

Ese es el caso de Mauricio Macri, expresidente argentino, que como se había dicho sabe lo que es moverse en el mundo del fútbol, ya que también tuvo el cargo de presidente de Boca Juniors, evidentemente, uno de los clubes más representativos de la Conmebol.

“La data que yo tengo, vamos a aclarar, así hacemos un poco más de suspenso. No significa que esto vaya a pasar, es una declaración de intensión del presente, ¿sí? Me dicen del Killer (Macri), que sus pretensiones no son jugar por la presidencia, el Killer a lo que está apuntando es a otro sillón… ‘Boca’… No es al de Infantino”, fue lo dicho por el hombre de radio.

Claro está que Rebord hace la aclaración de que no es algo que vaya a suceder, sino que es una información que le llegó respecto al hombre que conoce los movimientos que se deben hacer en índole político y que van muy de la mano con el balompié.