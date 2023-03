¿Y Roma? Mourinho se candidatea a dirigir Estados Unidos: "Me gustaría que me llamaran"

Los rumores que vinculan a José Mourinho con una posible salida de la Roma han crecido en las últimas semanas. Sin embargo, la cabeza del entrenador portugués está totalmente enfocada en lo que será la parte final de temporada con el conjunto italiano. En una entrevista para FOX Sports, respondió a los rumores que lo vinculan con la selección de los Estados Unidos y dejó algunas frases sorprendentes.

Mourinho apareció entre los candidatos a dirigir a Estados Unidos, que todavía no ha definido quién será el sucesor de Gregg Berhalter en el cargo de entrenador. La búsqueda continúa en la US Soccer, mientras el portugués aclaró que no lo llamó nadie desde Norteamérica, aunque espera que lo hagan para saber el interés de forma formal. ¿Se quiere ir de Roma?

"Todos me quieren, pero ninguno me llama. Todas las semanas alguno me quiere, sea club, sea selección, pero el único que me ha llamado ha sido la selección portuguesa que no he podido aceptar", explicó The Special One. A comienzos de año, recibió la oportunidad de dirigir a la selección de su país, pero decidió respetar su compromiso con Roma.

Luego de esta respuesta, Mourinho fue consultado sobre si le interesaría ser el entrenador de la USMNT. La respuesta, entre risas, sorprendió ya que primero quiere que lo llamen, por lo que deja la chance abierta. "Me gustaría que alguien me llamara, porque nadie lo ha hecho", afirmó.

¿Cómo sigue el proceso para elegir entrenador de Estados Unidos?

Según trascendió de medios estadounidenses, en Estados Unidos consideran que el exdefensor Oguchi Onyewu podría ocupar el cargo de Director Deportivo y se encargaría de elegir al nuevo entrenador del seleccionado. Sin embargo, aún no hay novedades al respecto y la elección sigue dilatándose.