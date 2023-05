¿Dónde ver el Mundial Sub 20 2023? Canales, TV y streaming para Latinoamérica y el resto del mundo

Llegó el momento para una competición importante para aquellas promesas que más pronto que tarde ingresarán en la gama adulta del fútbol, aunque algunos ya integran la primera categoría de un equipo, dentro del Mundial Sub 20 2023. Con sede en Argentina y la disputa entre el 20 de mayo y 11 de junio, 24 países lucharán por ser el nuevo campeón, destacando que el Ucrania no podrá defender el título al no clasificar.

Hay varios países candidatos además de la nación que organizará el certamen, ya que en esa línea se halla Brasil, Francia, Inglaterra, Colombia, Uruguay, Italia, entre tantos. Se espera un gran nivel de competición, sabiendo que apenas habrán tres o cuatro días de descanso entre cada uno de los encuentros que cada país efectúe, además de resaltar que son 53 partidos a llevar a cabo en total.

Pero también será de gran importancia el observar cómo seguir la competición en sí. Ante lo que se avecina, vamos a conocer quiénes son los canales de televisión o vías de streaming a cargo de la transmisión de partidos del Mundial Sub 20 2023, siendo una propuesta que involucra a Sudamérica, Centroamérica, como también otros sectores de Latinoamérica, España y hasta Estados Unidos.

¿Dónde ver el Mundial Sub 20 2023 EN VIVO?