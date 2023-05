5 ausencias notables para el Mundial Sub 20

Una nueva edición del Mundial Sub 20 de la FIFA inicia este fin de semana luego de lo que fue el cambio de sede que le cambió la cara a la competencia. Originalmente, la cita iba a disputarse en Indonesia, pero la inestabilidad social en aquel país provocó que el organismo que regula al fútbol buscara nuevos escenarios.

Allí apareció Argentina como nuevo organizador, paradójicamente luego de que se quedara sin su plaza por el mal desempeño en el Sudamericano de la categoría. De esta manera, la albiceleste, máxima ganadora del certamen con 6 títulos, terminará jugando el torneo y de local.

Aunque este tradicional torneo que se disputa desde 1977 contará con jóvenes estrellas de la disciplina, no podrán participar todas las estrellas que encajan en la categoría. Es que FIFA no obliga a los clubes a ceder a sus futbolistas para este evento y algunos de los equipos importantes se plantaron para no liberar a sus jugadores.

Selecciones como las de Francia, Inglaterra, Brasil y Argentina llegan como algunas de las más golpeadas por estas bajas, pero tendrán material de sobra para salir a competir desde el 20 de mayo. Los 24 equipos están listos y comenzarán a trabajar para buscar su lugar en la final del 11 de junio en el Estadio Ciudad de La Plata.

5 GRANDES AUSENCIAS DLE MUNDIAL SUB 20

5. Álvaro Rodríguez

El delantero uruguayo fue una de las grandes figuras de la Celeste en el Sudamericano para obtener el boleto al Mundial. En aquel torneo en Colombia, aportó 5 goles en los 7 partidos que afrontó, pero Real Madrid, club en el que ya participó en 7 encuentros esta temporada con la máxima categoría, no lo cedió para la cita mundialista.

4. Rico Lewis

Otro de los futbolistas que ya tienen protagonismo en uno de los gigantes de Europa. Con apenas 18 años, el lateral ya es utilizado por Josep Guardiola, pisando el césped en 20 ocasiones esta temporada. En el tramo final de la campaña, los Citizens buscan la triple corona y cuentan con el joven británico.

3. Vitor Roque

Con 6 goles, fue uno de los máximo anotadores del último Sudamericano, pero Athletico Paranaense no lo liberó para el Mundial. El delantero además es perseguido por Barcelona, que lo quiere como el ‘9’ de su futuro.

2. Endrick

Tiene solo 16 años pero ya despliega todo su repertorio en la primera de Palmeiras. Su talento y capacidad goleadora ya hicieron que Real Madrid lo comprara y por la política de los blancos, que no cedieron futbolistas para el evento, tampoco podrá estar en Argentina.

1. Alejandro Garnacho

El delantero de Manchester United era una de las grandes joyas a observar en este torneo. Sin embargo, Erik ten Hag lo considera una pieza importante en los Diablos Rojos y es por eso que lo mantendrá entre sus filas para el tramo final de la temporada, en la que buscan conquistar la FA Cup ante Manchester City y abrochar la clasificación para la próxima Champions League.