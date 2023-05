El país oceanico jugará el próximo Mundial Sub 20 a desarrollarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio en Argentina.

Fiji, el exótico seleccionado que jugará el Mundial Sub 20

Fiji es una pequeña isla ubicada en Oceanía, deportivamente no se destaca en casi ningún deporte, excepto en uno: el rugby. Los fijianos son un equipo competitivo en el rugby convencional y una absoluta potencia en la modalidad de seven.

Son muy atléticos y muy físicos. Eso sumado a la alegría que tienen, en un deporte que ofrece show, como el seven, los vuelve una locura.

Pero más allá de obtener las únicas dos medallas de oro olímpicas que se disputaron en esa y disciplina, que de paso son las únicas que ganó el país, los fijianos pasan sin pena ni gloria en otros deportes. Prácticamente ni compiten a nivel intercontinental.

El fútbol es el deporte más popular de todos, al menos en occidente. Fiji no quiere quedarse afuera de la globalización y en los últimos años, a nivel de juveniles, comenzó a clasificarse a algunos torneos importantes.

Primero partamos de la base. El seleccionado mayor de Fiji ocupa el puesto número 168 del ranking FIFA y no es el peor país de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC). Está por encima de Samoa Americana, Islas Cook, Samoa y Tonga.

Además, en dos oportunidades finalizó tercero en la Copa de las Naciones de la OFC (1998 y 2008). Pero nunca estuvo ni cerca de clasificarse a un Mundial de mayores.

Tampoco logró jugar una Copa del Mundo en sub 17, pero de 2010 para aquí comenzó a levantar en juveniles.

El seleccionado Sub 20 fue subcampeón del Campeonato de la categoría en 2014 y, al año siguiente, conquistó el título. Ambos certámenes fueron disputados en Fiji y los Bula Boys derrotaron en la final a las Islas Salomón.

Ese triunfo los clasificó a su primer certamen de renombre Mundial, la Copa del Mundo Sub 20 de Nueva Zelanda. Vale destacar que los All White no disputaron el clasificatorio por ser sede.

Los fijianos integraron el Grupo F junto con Alemania, Uzbekistán y Honduras. El debut fue una goleada 8 a 1. Obviamente, en contra frente a los teutones. Pero en la segunda fecha, sorprendieron al mundo luego de vencer a los hondureños por 3 a 0. Los oceánicos si vencían a los uzbekos en la fecha final se clasificaban. Pero el cuento de hadas duró poco y cayeron 3 a 0.

Aunque ese mismo año, el seleccionado Sub 23 ganó el Preolímpico de Oceanía. Nueva Zelanda, el mejor equipo del continente, tuvo un problema con la inclusión de un jugador y fue descalificada.

Por esto, los fijianos vencieron por penales en la final a Vanuatu y se metieron en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En Brasil las cosas fueron muy hostiles para los Bula Boys. Nuevamente comenzaron con ocho goles en contra, esta vez contra Corea del Sur. Luego, los goleó México 5 a 1. Pero de nuevo, el destino puso a Alemania en el grupo. Ahora, el resultado fue un 10 a 0 en favor de los teutones.

Fiji disputará el Mundial de fútbol Sub 20 2023 en Argentina y es uno de los equipos más débiles. Su gran anhelo es meterse en los octavos de final, como mejor tercero. Tiene base en la provincia de San Juan e integra el Grupo B junto con Estados Unidos, Ecuador y Eslovaquia.