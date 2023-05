Leyendas que ganaron un Mundial Sub 20

Mundial Sub 20

Mundial Sub 20

La Copa del Mundo Sub 20 se disputa cada dos años, casi ininterrumpidamente, desde 1977. Aquella edición se jugó en Túnez y el país ganador fue la Unión Soviética.

Los seleccionados llevan a sus mejores jugadores menores de 20 años y estos tienen una oportunidad única para mostrarse.

El mundo posa sus ojos sobre estas jóvenes figuras y de este torneo, en muchas ocasiones surgen grandes estrellas del fútbol. Aunque no siempre el país que lo gana termina triunfando a futuro a nivel mayores.

Pero a lo largo de la Copa del Mundo Sub 20 han pasado grandes leyendas del fútbol mundial y, en estos casos, han quedado en la historia grande del fútbol internacional. Además, unos pudieron ganar el torneo a nivel mayores.

Leyendas que ganaron un Mundial Sub 20

6) Bebeto:

Surgido del Vitoria de Bahía, fue uno de los mejores futbolistas brasileños de toda la historia. Al año de su debut, pasó a jugar en el Flamengo. Justamente, durante ese año, 1983, se jugó el Mundial Sub 20 1983, disputado en México. Bebeto, con 19 años fue parte de esa Brasil ganadora.

Los brasileños derrotaron en la final a Argentina por 1 a 0. Bebeto hizo un solo gol en todo el certamen, contra Checoslovaquia en los cuartos de final. 11 años más tarde, se consagró como campeón del Mundo absoluto en Estados Unidos 1994, donde anotó tres goles en siete encuentros. Ambos títulos los ganó con Dunga como compañero.

5) Luis Figo:

El portugués fue uno de los mejores jugadores a comienzos de los 2000, supo jugar en grandes equipos como el Barcelona y el Real Madrid. Con su seleccionado absoluto, fue amo y señor hasta que le cedió el legado a Cristiano Ronaldo. Fue subcampeón de Europa con Portugal en 2004.

Pero Figo comenzó a emerger como figura en el Mundial Sub 20 1991, disputado en su país natal. Él no hizo goles durante el torneo, pero sí convirtió su penal en la tanda contra Brasil en la final. Otro portugués destacado en ese campeonato fue Rui Costa. Curiosamente, ninguno de los dos ingresó al podio de los mejores jugadores de Portugal 1991.

4) Juan Román Riquelme:

La historia de Riquelme a nivel Selección fue polémica. Marcelo Bielsa no lo incluyó en la lista para el Mundial de Corea Japón 2002, fue un pilar importante en Alemania 2006 y posteriormente renunció en 2008. La mayor parte de su carrera la hizo en Boca Juniors, donde es ídolo y ganó todo.

Argentina fue campeona del mundo Sub 20 en Malasia y bajo las órdenes de José Pekerman jugaron un fútbol de película. Riquelme fue uno de los grandes protagonistas del equipo e hizo cuatro goles. Además, junto a él estaban Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Esteban Cambiasso.

3) Iker Casillas:

El español está considerado como uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. Fue ídolo del Real Madrid y conquistó tres Champions League con el club Merengue. Además, en 2010 se consagró como campeón del mundo absoluto en Sudáfrica.

Pero Casillas tiene una basta historia en las selecciones juveniles de España, fue parte campeón del Europeo Sub 16 1997, tercero en el Mundial Sub 17 de Egipto y campeón en la Copa del Mundo Sub 20 de Nigeria 1999.

2) Lionel Messi:

El rosarino no fue aceptado en las divisiones inferiores de los clubes de su país y por eso debió emigrar a Europa. En el Barcelona pudo hacer sus primeras armas y la Masía le dio las herramientas para poder desarrollarse como jugador. España lo tentó con jugar para la Roja, pero él siempre quiso jugar para Argentina.

En 2005 fue parte del seleccionado juvenil Sub 20 comandado por Hugo Tocalli. Messi fue la gran figura del torneo y se despachó con seis goles. Uno de ellos en la semifinal a Brasil y dos de ellos en la final a Nigeria. En 2022, se consagró a nivel mayor ganando el Mundial en Qatar 2022.

1) Diego Maradona:

Pelusa fue, para muchos, el mejor futbolista de todos los tiempos. El nacido en Villa Fiorito marcó un antes y un después en la historia del deporte. Es reconocido en todo el planeta, ídolo en Nápoles y en Argentina. Además, fue campeón del mundo con su país en el Mundial de México 1986.

Diego debutó en Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976, a tan solo 10 días de cumplir los 16 años de edad. Apenas comenzó a jugar, las canchas del fútbol argentino se abarrotaban para verlo. Fue goleador del torneo en varias ocasiones y fue el último corte de César Luis Menotti para el Mundial de 1978.

Al año siguiente, tuvo revancha y fue la gran figura de la Copa del Mundo Sub 20, disputada en la Unión Soviética. Maradona convirtió seis goles a lo largo del campeonato y uno de ellos fue en la final.