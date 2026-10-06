Perú se quedó sin uno de sus titulares para enfrentar a la Selección Colombia

Colombia y Perú se enfrentarán a lo largo de las próximas horas en la ciudad de Miami. Marcará el último amistoso de ambas selecciones en esta primera Fecha FIFA a gran escala. En el conjunto bicolor se ha confirmado la baja de una de las piezas más importantes que venía utilizando el entrenador Mano Menezes. Su salida provoca un cruce de declaraciones entre el cuerpo técnico y la Federación del país.

“La Federación Peruana de Fútbol informa que, tras una evaluación médica y en coordinación permanente y cordial con el Burnley, el jugador Oliver Sonne ha sido desafectado de la presente convocatoria para el partido ante Colombia y retornará a Inglaterra”, indicó la FPF. Confirmaron que el lateral de 25 años no formaría parte del partido frente a Colombia.

Pero la noticia no estaba en el anuncio. Horas más tarde, el entrenador brasileño Mano Menezes desmintió todas las informaciones que hablaban de una lesión en la pierna derecha de Oliver Sonne. Su intercambio con los medios de comunicación dejó en claro que todo se trataba de un plan para dosificar la carga de minutos necesaria de cada uno de los convocados. El futbolista del Burnley no estará ante Colombia.

“No tiene lesión; si tuviese lesión, no estaría acá. Habíamos planeado utilizar a Sonne en dos partidos para intercalar y que hiciese una recuperación adecuada y no corriese riesgo. Nosotros tenemos por comportamiento conversar directamente con los jugadores cuando los convocamos para saber cómo están o si tienen algún problema. Conversamos con Sonne, se sintió bien para estar aquí, por eso está”, añadió Menezes.

Sonne,, baja ante Colombia en esta Fecha FIFA: GETTY

Colombia llega al encuentro después de empatar con México e caer frente a Paraguay por la mínima. Perú, por su parte, llega a la ciudad de Miami después de caer goleado frente a Estados Unidos 4 a 1, de empatar también frente al combinado azteca y después de una derrota por 2 a 0 frente a Canadá. Será el último choque de ambas naciones de la CONMEBOL en un contexto de recambio y donde buscan su equipo ideal para buscar la clasificación al Mundial del año 2030.

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¿Cuándo vuelve a jugar Colombia tras el partido ante Perú?

La próxima fecha FIFA nos llevará al mes de noviembre. Colombia enfrentará durante los días 13 y 19 de dicho mes a la Selección de Chile. Serán los últimos partidos del año para el combinado de Néstor Lorenzo. Todo ello en una temporada donde la Copa del Mundo se llevó buena parte de las miradas y donde una nueva generación de futbolistas intenta afianzarse.

Colombia intentará buscar su primera victoria desde aquel 4 de julio. En aquella jornada el equipo derrotaba a Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo por la mínima. Todo ello gracias al gol de Jhon Arias a pase de Luis Suárez y en lo que hasta este momento supone el último triunfo de los cafeteros en 2026.

Datos claves

Oliver Sonne fue desafectado de la Selección de Perú por coordinación médica.

fue desafectado de la por coordinación médica. Mano Menezes aclaró que Oliver Sonne no sufre ninguna lesión en la pierna.

aclaró que no sufre ninguna lesión en la pierna. Colombia enfrentará a Chile en la fecha FIFA de noviembre de 2026.