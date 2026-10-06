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Colombia vs Perú: alineaciones del partido amistoso por la fecha FIFA

Colombia enfrenta a Perú y estas son las alineaciones de ambos equipos.

Las alineaciones de Perú vs Colombia para su partido amistoso
© GettyImages/ Edit BVLas alineaciones de Perú vs Colombia para su partido amistoso

Este martes 6 de octubre de 2026 se enfrentan por un partido amistoso la Selección de Colombia contra la Selección de Perú. Ambos equipos llegan con la obligación de ganar en sus partidos amistosos, puesto que, todavía no consiguen la victoria en estos encuentros.

Las alineaciones de Colombia vs Perú

Así serían las alineaciones de Colombia y Perú para jugar su partido amistoso en la fecha FIFA:

XI de Colombia: Mier, Andreade, Sánchez, Lucumí, Muñoz, Rios, Gustavo Puerta, Angulo Mosquera, Jhon Arias, Andrés Gómez y Luis Suárez.

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XI de Perú: Gallese, Huaman, Noriega, Garcés, López, Magallanes, Yotún, Cartagena, Vidales, Vélez y Ugarriza

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Colombia volvería a jugar con su camiseta alterna. (Foto: @FCFSeleccionCol)

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El partido de Colombia vs Perú por la fecha FIFA comenzará desde las 18H45 (CO). El encuentro en Colombia se podrá ver por las siguientes señales: Gol Caracol, Ditu, Fútbol RCN y Canal RCN.

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En síntesis:

  • Selección Colombia alineará a Mier, Sánchez, Arias y Suárez ante la Selección de Perú.
  • Selección de Perú usará a Gallese, Yotún y Cartagena de titulares ante Colombia.
  • Colombia vs Perú jugarán este martes 6 de octubre a las 18:45 horas.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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