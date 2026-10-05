Jhon Durán fue criticado por su ex compañero en Fenerbahce: “Ya soy rico, no necesito correr”

Jhon Jader Durán vuelve a ser blanco de las críticas. El delantero colombiano de 22 años se encuentra en el foco a la espera del regreso del fútbol de clubes. Su nombre queda en medio del ojo del huracán tras revelarse diálogos que muestran la postura del zurdo alrededor de su carrera y su mirada sobre la profesión. Fred, exjugador del Manchester United, contó los detalles en Charla Podcast.

“A Jhon Durán realmente no le importaba nada. Yo le decía: ‘Vamos, Durán, hagamos entrenamiento, corramos un poco por ahí’. Me respondía: ‘Hermano, ya soy rico. No necesito correr en absoluto’… Cuando llegó por primera vez al Fenerbahçe, al menos salía a los entrenamientos y eso, pero después lo dejó todo por completo, lo abandonó”, expresó el volante brasileño que coincidió con el 9 en el equipo de Turquía.

Durante aquellos meses, Durán fue visto en Turquía como uno de los grandes fichajes de la temporada. Llegaba cedido con la posibilidad de llevar al equipo que por entonces comandaba José Mourinho rumbo a la Champions League. Solamente seis meses después de la firma de su contrato se terminaría marchando. Fred no tuvo problemas en revelar la mirada de su compañero sobre su carrera.

“Cuando firmó con el Zenit, le dije: ‘Ahora vas a ganar aún más dinero’. Él me respondía: ‘Hermano, cuanto más, mejor, cuanto más, mejor… Ya he salvado completamente la vida mía, de mi familia y de tres generaciones después de mí’”, fueron las confesiones de Fred sobre el colombiano Durán. No ocultó verse sorprendido por la postura de un joven que a sus 22 años debería estar empezando a llegar al pico de su carrera a nivel físico y técnico.

Fred puso a Durán en el ojo del huracán: GETTY

El paso de Durán por Fenerbahçe estuvo compuesto apenas por 21 partidos oficiales. En estos, el colombiano anotó solo 5 goles y dio 2 asistencias antes de que su ciclo se interrumpiese. Tras ello aparecerían nuevos caminos en su trayectoria profesional hasta la fecha. Hay todo tipo de reacciones a las palabras de Fred en redes sociales.

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