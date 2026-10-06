Mientras Mano Menezes gana 1.2 millones al año en Perú, este es el gigante sueldo que cobra Néstor Lorenzo en Colombia

Este martes 6 de octubre de 2026 se enfrentan en el último partido de la fecha FIFA, la Selección Colombia contra la Selección de Perú. Este encuentro también enfrenta a dos entrenadores con ideas muy opuestas como Mano Menezes y Néstor Lorenzo. Ambos entrenadores también tienen un gran diferencia salarial.

La diferencia de sueldos entre Mano Menezes y Néstor Lorenzo

Desde Perú no se ha revelado oficialmente cuánto gana Mano Menezes, sin embargo, de acuerdo al promedio que viene pagando la Federación y lo que también estaba cobrando el entrenador, se presume que el sueldo del brasileño es superior al millón de dólares.

Por otro lado, Néstor Lorenzo se ubica en el top de los mejores pagados de Sudamérica. El entrenador argentino que dirige a Colombia renovó su contrato hasta el Mundial 2030 y por ende también dio un salto financiero. Estaría ganando poco más de 3 millones.

Los dos entrenadores llegan con cuestionamientos a este partido, puesto que, ninguno ha podido ganar en sus partidos amistosos. En el caso de Menezes incluso ya ha empezado a sonar con fuerza la posibilidad de dar por terminado su ciclo.

Néstor Lorenzo gana 3 millones al año en Colombia. (Foto: GettyImages)

¿A qué hora comienza el partido de Perú contra Colombia?

El partido entre la Selección Colombia y la Selección de Perú debe comenzar a las 18H45 (CO Y PE). Este es el último encuentro que disputarán ambas selecciones en esta larga fecha FIFA.

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