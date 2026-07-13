La Selección de Ecuador iría a jugar un partido amistoso contra un rival CONMEBOL.

La Selección de Ecuador ya está pensando en el nuevo proyecto para el mes de septiembre. Aunque se especulaba que podría jugar en un encuentro contra la Selección de Italia, la realidad es que no se pensaría en rivales UEFA para esa fecha FIFA.

Según la información compartida por Mr. OFFSIDER, promotores españoles quieren concretar la posibilidad de un partido amistoso entre ecuatorianos y peruanos en Madrid. Las dos selecciones tienen grandes comunidades de migrantes en este país.

Ya en el mes de marzo, la Selección de Ecuador jugó un importante amistoso contra Marruecos en Madrid, donde las gradas estuvieron casi al tope de su capacidad con hinchas ecuatorianos. Por lo cual, tener a Ecuador en este país para amistosos es atractivo.

De momento, no hay ni rivales confirmados ni sedes para los amistosos de la siguiente fecha FIFA para Ecuador. Incluso ‘La Tri’ ahora mismo está buscando un nuevo entrenador para iniciar el ciclo camino al Mundial 2030 tras la salida de Beccacece.

¿Por qué Ecuador no podría jugar con un rival UEFA?

La Selección de Ecuador no tendría ningún partido amistoso contra un rival UEFA en la siguiente fecha FIFA, porque la mayoría de equipos ya estaría concentrado en la Nations League que en Europa entra en su fase definitoria para un nuevo campeón.

Publicidad

El ranking FIFA de Ecuador

Tras su mal Mundial, la Selección de Ecuador se quedó en el puesto 25 del ranking FIFA. Esto también afectará para los amistosos que quiera hacer el equipo nacional.

Encuesta¿Ecuador debe buscar un rival en la siguiente fecha FIFA? ¿Ecuador debe buscar un rival en la siguiente fecha FIFA? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: