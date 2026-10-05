Néstor Lorenzo reconoció el problema de la nueva defensa de la Selección Colombia: “A veces se confían”

La derrota de la Selección Colombia frente a Paraguay dejó diferentes conclusiones en el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. El entrenador habló con los medios de comunicación presentes en Estados Unidos a lo largo de las últimas horas sobre la defensa. Analizó lo que fue esa línea de 3 zagueros que no terminó de consolidarse frente al equipo de Gustavo Alfaro. Dejó un aviso a los zagueros sobre el principal reto que deben superar de cara al partido frente a Perú.

“Y a veces se confían. Por ser tres, a veces pasa eso; es el tema que estamos trabajando. O sea, defender bien significa, incluso en inferioridad de condiciones o mano a mano, defender bien. No tenés que tener superioridad para defender bien… Fue una prueba que a la larga va a ser positiva, porque los jugadores están asimilando muchas cosas nuevas”, expresó Lorenzo en su intercambio con los medios de comunicación en Estados Unidos.

La sede de la Selección Colombia en Estados Unidos sirvió para escuchar al entrenador sobre diferentes cuestiones. Lorenzo dejó en claro que sigue apostando por un equipo que arriesgue en todas las zonas del campo. Entiende que este momento del combinado nacional obligará a pruebas y puntos tan altos como bajos antes de encontrar el esquema perfecto. Perú será la próxima prueba.

“Los grandes equipos arriesgan, como siempre hicimos nosotros también. Jugamos muchas veces mano a mano con los centrales y nos ha ido bien así. Lo que pasa es que teníamos que probar, queríamos aprovechar más a los laterales, que son laterales volantes en su equipo”, agregó Lorenzo sobre su equipo. Queda todavía una prueba antes de que finalice la Fecha FIFA.

Lorenzo no negó los problemas defensivos ante Paraguay: GETTY

Colombia y Perú se medirán el día martes. Lo harán un 6 de octubre donde la ciudad de Miami servirá para ver a los dos combinados suramericanos cerrar esta primera Fecha FIFA de la temporada. Una donde se estrenó el formato de 3 partidos en lugar de 2 y donde por primera vez en más de una década los cafeteros tienen una renovación absoluta de su núcleo principal de la convocatoria. Lorenzo avisa sobre una línea de 3 defensores que podría seguir siendo ensayada de cara a los próximos compromisos del equipo.

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Néstor Lorenzo contempla dar minutos a cuatro debutantes

Royer Caicedo, Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila y Óscar Perea, junto a Kevin Mier, son los jugadores que todavía no reciben minutos en esta convocatoria. A diferencia del arquero del fútbol mexicano, hablamos de cuatro debutantes que fueron llamados por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo para intentar empezar su historia en el equipo nacional. El argentino afirma que mantendrá su hoja de ruta alrededor de la convocatoria de nuevos nombres que puedan hacer parte del próximo proceso mundialista.

“La verdad es que estamos pendientes de todo, pero yo no sabía que había cuatro que todavía no jugaron nada. Vamos a ver. Vamos a seguir poniendo chicos”, comentaba Lorenzo sobre Royer Caicedo, Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila y Óscar Perea. Se espera que varios de estos puedan tener sus primeros minutos con la camiseta amarilla en el amistoso frente a Perú que cerrará la primera convocatoria de la selección Colombia después de la Copa del Mundo.

Datos claves

Néstor Lorenzo admitió fallas en la línea de tres defensores tras la derrota de Colombia.

admitió fallas en la línea de tres defensores tras la derrota de Colombia. El partido amistoso frente a la selección de Perú se disputará en Miami .

. Los futbolistas Royer Caicedo, Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila y Óscar Perea buscan debutar.