Jugó en la Copa América con la Selección de Ecuador, pero ahora este jugador quiere defender los colores de Perú.

Este miércoles 19 de agosto de 2026 los aficionados del fútbol ecuatoriano se han visto sorprendidos, después de que uno de los delanteros del fútbol tricolor, revelara quiere ser peruano. Este futbolista ya solo espera su carta de naturalización para ser peruano.

El jugador ecuatoriano y delantero de Cienciano, Carlos Garcés, volvió a expresar su deseo de poder jugar como peruano. El delantero tricolor lleva varios años en el país y ahora quiere defender los colores en la Selección nacional, aunque estaría complicado. “Sería una alegría vestir los colores de Perú y jugar por la Selección“, comentó el goleador.

¿Por qué Carlos Garcés no puede jugar con la Selección de Perú?

Aunque su deseo es jugar como peruano y seguramente obtenga la nacionalidad en las próximas semanas, Garcés no puede jugar con la selección. El delantero ya defendió a Ecuador en 3 partidos y jugó un torneo continental como fue la Copa América de 2019, esto lo inhabilita para jugar con ‘La Bicolor’, por reglamento FIFA.

Garcés jugó en varios clubes en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Los partidos que jugó Carlos Garcés con Ecuador

El delantero llegó a defender los colores de la Selección de Ecuador en 3 partidos, 1 amistoso, 1 por Eliminatorias y 1 por Copa América. No marcó goles ni dio asistencias, y sumó en cancha poco más de 100′ minutos, esto le prohíbe ya jugar con otro equipo.

En Perú, Garcés ha encontrado su “lugar en el mundo”. Cuando se fue de Ecuador, ya era muy cuestionado, pero pudo darle la vuelta al mal momento con goles y es uno de los mejores delanteros de Perú con la camiseta de Cienciano.

Publicidad

Los números de Carlos Garcés en Cienciano

En esta temporada en Cienciano, Carlos Garcés ha jugado un total de 34 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano marcó 17 goles y dio 5 asistencias. Pero no es llamado a la Selección de Ecuador desde el 2020.

Encuesta¿Debe Ecuador aprovechar este nivel de Garcés? ¿Debe Ecuador aprovechar este nivel de Garcés? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: