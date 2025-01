No solo PSG: Guardiola y Manchester City se enfrentan a su calendario más exigente en años

Manchester City visita al PSG en una final anticipada de la UEFA Champions League. Todo esto se dará el miércoles mientras en el Etihad festejan el momento de forma de un equipo que lentamente deja atrás la crisis del pasado final del 2024. Pep Guardiola y sus hombres esperan por más fichajes mientras el calendario por Premier League augura desafíos aptos para pocos. Tanto el catalán como sus hombres lo han dejado en claro: hay que meterse en la próxima Copa de Europa vía liga y este es el único objetivo de una campaña singular donde las haya.

De aquí hasta el próximo 5 de abril se vienen curvas para Manchester City. A los encuentros ante PSG como Brujas en el final de la liguilla de la Champions se le suman desafíos en la FA Cup vs. Leyton Oriente, pero por encima de todo una seguidilla de choques por la Premier League que definirán buena parte de la suerte del equipo de Pep. Chelsea, Arsenal, Newcastle, Liverpool, Tottenham, Nottingham Forest, Brighton, Leicester y Manchester United, lo que se viene para un plantel que se encuentra en el momento cumbre de la campaña.

Guardiola y sus hombres empiezan a ver la luz tras meses plagados de problemas La baja de Rodri se unió a una racha donde incluso Manchester City apenas pudo ganar en uno de 14 encuentros. Todo se cortó a finales del 2024 y para empezar a mostrar buenas sensaciones. Posterior a la victoria por 0-6 en Ipswich Town, Pep elogió el renacer de los suyos: “Volvimos a hacer las cosas que ha caracterizado a este equipo durante la última década… Estamos muy contentos con los tres puntos y por volver a los puestos que clasifican para la Liga de Campeones de la temporada que viene, eso será duro”.

Decimos que estamos ante el mes más importante de la campaña en Manchester City. No solo por lo que supone la ventana de fichajes, sino igualmente por desafíos en Champions como Premier donde no existe el margen de error. En liga los skyblues son quintos tras 22 jornadas y con 38 puntos que les dejan a 2 del cuarto en la tabla, Chelsea. Queda mucho para competir por dicha plaza, más no en una Copa de Europa donde los del Etihad son 22 de los 24 clasificados a la siguiente fase. Se necesitan 4 puntos para evitar lo que supondría una debacle en todos los sentidos.

Guardiola y Manchester City, sin margen de error en tanto Premier como Champions: GETTY

Los skyblues se enfrentan a un calendario con pocos precedentes en un equipo de Guardiola. Todo ello en plena remontada en cuanto a rendimientos se refiere, con Erling Haaland renovado e igualmente con un Kevin De Bruyne desatado en estas semanas. PSG, Chelsea, Arsenal, Newcastle, Liverpool, Tottenham, Nottingham Forest y Manchester United, lo que espera a Guardiola hasta inicios de la primavera en el Reino Unido.

Manchester City estrena fichaje

Mientras Fabrizio Romano habla de posibles movimientos por Juma Bah, Abdukodir Khusanov ya fue presentado en el Etihad como primer refuerzo del 2025. El ex Lens, listo para el desafío: “Estoy encantado de fichar por el Manchester City, un club al que disfruto viendo desde hace mucho tiempo…Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos y tengo muchas ganas de aprender de él y mejorar aún más…Este es un momento de mucho orgullo para mí”.

¿Jack Grealish deja a Guardiola en enero?

The Sun afirma que tanto Inter Milan como Borussia Dortmund siguen de cerca al fichaje más caro en la historia del Manchester City. Guardiola mostró su preocupación semanas atrás alrededor de su estado físico. Jack Grealish, quien en su día costó más de 110 millones de euros, con un futuro ni mucho menos amarrado al Etihad.

