“Somos mejores sin Mbappé”: el mensaje de una figura del PSG antes de jugarse la vida en la Champions League ante Manchester City

Vitinha, volante y figura del PSG de apenas 24 años, se confesó en una entrevista para The Times donde no dudó a la hora de hablar de los primeros meses sin Kylian Mbappé. Para sorpresa de todos o no, el talentoso centrocampista portugués aseguró que el actual equipo de Luis Enrique se encuentra en un estado de mejoría y que es un conjunto superior a cuando la actual figura del Real Madrid se paseaba por los campos de Francia goleando en cada fin de semana. Atentos.

“Kylian es uno de los mejores, si no el mejor. Sabíamos que sería difícil, que no podríamos sustituirle directamente. Pero se le puede sustituir con el equipo. Y eso es lo que hemos hecho. Creo que colectivamente, como equipo, somos mejores y ya lo hemos demostrado. A veces los goles no llegan, pero tenemos muchos delanteros excelentes…¿Jugar con Messi, Neymar y Mbappé? Recordaré ese período durante el resto de mi carrera porque jugué con los mejores. Es algo que algún día les contaré a mis hijos y nietos”, palabras de Vitinha sobre los tiempos más galácticos de un Paris Saint Germain que a lo largo de las próximas horas se jugará el pase en la UEFA Champions League ante PSG.

Sorprenden las declaraciones de un centrocampista portugués absolutamente gravitacional para los planes de Luis Enrique. Pero no por una cuestión de juego y sí que gracias a diversas estadísticas que muestran a un Paris Saint Germain más humano que nunca desde que Kylian Mbappé pusiese rumbo al Santiago Bernabéu. No nos olvidemos que el equipo de la capital francesa es ahora mismo el clasificado número 26 de la tabla general y que si el certamen continental terminase hoy ni siquiera les valdría para disputar la fase de playoff. Vitinha habla de una final vs. Pep Guardiola y compañía.

París Saint Germain llega al encuentro con apenas 7 puntos de 18 posibles. El actual campeón como líder del fútbol francés apenas ha sumado dos victorias en lo que vamos del certamen y un total de 6 goles a favor que hacen pensar en que ni mucho menos la primera campaña post Kylian Mbappé ha sido amable. En unas horas y como local ante Manchester City solamente vale vencer: “Somos conscientes de la importancia de este partido para la clasificación. Pueden imaginarse el hambre que tenemos por demostrar a todo el mundo que somos un equipo fuerte y que podemos rendir en este tipo de partidos”.

Vitinha habló de un PSG superior en lo colectivo tras adiós de Mbappé: GETTY

Kylian Mbappé ha sido prácticamente irreemplazable desde lo numérico hasta la fecha por París Saint Germain. El actual delantero del Real Madrid alcanzó a firmar un total de 256 goles y 108 asistencias por las 308 ocasiones donde PSG disfruto de sus servicios desde el verano de 2017 hasta el pasado mes de junio del 2024. Vitinha sorprende a muchos hablando de las que supone la primera campaña donde Qatar no invierte en nombres rutilantes como en otros tiempos y donde como resultado podría darse incluso una inesperada eliminación en la Copa de Europa.

Stuttgart ganó y mete presión al PSG

Los alemanes vencieron en su visita a Slovan Bratislava por 1-3. Un encuentro visto de reojo por PSG al tener que finalizar la presente fase de la Champions League en territorio teutón. Será justamente a finales de enero cuando Luis Enrique y compañía tengan que viajar al sur de un territorio alemán donde en este momento se llega a 10 unidades y donde posiblemente un empate ante Qatar les valga para decir presente en el play off.

Pavlidis igualó a Mbappé vs. Barcelona

Apenas 29 minutos necesitó el delantero griego del Benfica para convertirse en el cuarto futbolista que le marca un triplete al Barcelona por la Champions. Faustino Asprilla abrió la cuenta con Newcastle allá por 1997, le sigue Andriy Shevchenko con Dinamo Kiev y finalmente Mbappé con PSG en la campaña 2020-2021. Eso sí, el conseguido en la victoria por 4-5 de los culés anoche supone el más veloz a la hora de sumar todos los tantos.

