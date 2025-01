Guardiola no podrá usar los fichajes del Manchester City ante PSG en una final por seguir en la Champions League

Vitor Reis, Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush y Khvicha Kvaratskhelia. Todos han sido fichados en este mercado de fichajes y con el objetivo de poder ayudar a tanto Manchester City como Paris Saint Germain mientras la UEFA Champions League se acerca a su penúltima jornada de esta fase de liguilla. La mala noticia tanto para Pep Guardiola como Luis Enrique llega gracias a la normativa del certamen y por ende a la imposibilidad de utilizar todos estos nombres para una final anticipada en todos los sentidos. Una derrota en cualquier caso puede llevar una hecatombe sin precedentes tanto para Qatar como para Emiratos Árabes Unidos.

Paris Saint Germain recibirá al Manchester City este día miércoles con la obligación de ganar. Los dirigidos por Luis Enrique son 25 en la tabla general de la Champions League marcando el primer equipo que se quedaría incluso por fuera de la fase de playoff. Los hombres de Guardiola ocupan la posición número 22 de una clasificación que ni mucho menos ha sido amable para los vigentes campeones de la Premier. Repetimos que ambas entidades se han reforzado con fichajes millonarios de cara a un segundo semestre de la temporada donde ninguno de estos nombres podrá aparecer hasta que lleguemos a la primera fase de eliminación por lo humano.

Todo parte por entender la nueva normativa de la Champions en relación con los fichajes del mercado de enero. Recordemos que hablamos de la primera temporada sin fase de grupos como la conocíamos y sí con una fase de liguilla donde se disputarán 8 jornadas entre todos los clasificados. El máximo ente del fútbol europeo ha querido que las nuevas incorporaciones de cada uno de sus participantes no puedan decir presente hasta que el torneo llegué a las rondas a 180 minutos. Si tanto Manchester City como Paris Saint Germain quedasen eliminados, hablaríamos de gastos absolutamente millonarios no podrían jugar la Liga de Campeones hasta la próxima campaña.

Manchester City llega en alza. La goleada como visitante frente al Ipswich Town y la renovación de Erling Haaland suponen el mejor motivo para entender cómo el equipo de Guardiola empieza lentamente a ser el que siempre hemos conocido. El catalán anticipó en rueda de prensa un choque frente a los parisinos donde reconoce que no existe el margen de error y donde festeja el momento de sus hombres antes de la gran batalla: “Estuvimos mucho mejor. Aún no a nuestro mejor nivel, pero estamos cerca de tener esa regularidad en nuestro juego. Estas cosas no pasaron en los otros partidos que ganamos. Tal y como jugamos sin balón no ofrecemos espacios. Y todos fueron muy inteligentes con la pelota. Y rápidos. Estuvieron todos bien conectados. No se puede ser rápido, listo y bueno si no tienes una buena conexión en defensa”.

Más allá de lo que ocurre este miércoles, ambos gigantes tendrán todavía una parada más a finales de enero para evitar la hecatombe. Manchester City recibirá al Brujas en el Etihad mientras París Saint Germain tendrá que viajar a Alemania para medirse con un Stuttgart que lentamente ha venido sumando puntos. No parecen rivales muy exigentes, pero tanto Luis Enrique como Guardiola entienden que no solamente competirán ante los oponentes que tendrán en el terreno de juego. Se viene una final anticipada para los clubes estado en la Champions y donde ninguno de los fichajes de enero podrá decir presente.

Haaland da pistas del juicio al Manchester City

Medios como The Athletic entienden que la macro renovación del noruego y el gasto en fichajes del equipo de Pep Guardiola augura un dictamen más que favorable por parte del juicio al club. Se espera por fuentes internas de la entidad que todo quede en una multa económica y no en una sanción deportiva donde tanto el descenso como la quita de títulos estaba en el aire. Habrá novedades a partir de marzo.

Manchester City y AC Milan, acuerdo inminente

Kyle Walker hoy se acerca cada vez más al fútbol italiano. El propio Guardiola ha reconocido en rueda de prensa la posibilidad de que el lateral derecho ponga rumbo a Milán se encuentra en el aire. Afirman al norte de la península itálica que en nombres puntuales como Zlatan Ibrahimovic son quienes llevan adelante una negociación que apunta a un acuerdo de préstamo por seis meses. La ecuación Marcus Rashford-AC Milan, prácticamente descartada.

