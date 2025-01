Guardiola y la posible eliminación del Manchester City de la Champions League: "Si no pasamos será porque..."

Alarmas prendidas en un Manchester City que en este momento no sería ni siquiera equipo de la fase de play off de la UEFA Champions League. La derrota de los hombres de Pep Guardiola frente al Paris Saint Germain de Luis Enrique deja al vigente campeón de la Premier League en una situación límite de cara a la última jornada frente al Brujas como local. El catalán no dudó en su análisis durante una rueda de prensa donde mandó un claro mensaje a sus hombres en relación con los 90 minutos que quedan por delante. Hay que ganar y gustar.

Jack Grealish y Erling Haaland parecían consolidar una nueva fiesta para ese Manchester City que llegaba a la capital francesa con un invicto de 6 partidos y en medio de una racha goleadora de hasta 20 goles a lo largo de sus últimos cuatro encuentros. De nada valió todo esto desde que Ousmane Dembélé marcase el descuento en el minuto 56. A partir de dicho instante Paris Saint Germain fue una auténtica locomotora que acabaría goleando 4-2 a un equipo que con Pep Guardiola en este momento, se encuentra 25 sobre los 36 clasificados de la Champions.

“Fueron mejores y tenemos que aceptarlo. Tenemos la última oportunidad en casa contra el Brujas y allí haremos todo lo posible. Si no pasamos es porque no lo merecemos…Hemos tenido partidos difíciles fuera de casa, pero los partidos contra el Inter y el Feyenoord nos han puesto en esta situación…No se trata de que no podamos clasificarnos, sino que después hay que recuperar jugadores y hacerlo mejor. Fueron mejores y tenemos que aceptarlo”, reflexiones de un Guardiola tajante alrededor de la mentalidad mostrado por sus hombres incluso en un escenario tan favorable. Algo se rompió en el camino y los errores de la última línea cuestan caro en este momento.

Pensando en el futuro la realidad es más que clara para Manchester City. Sus cuatro encuentros consecutivos sin conseguir la victoria en la Copa de Europa les dejan en la casilla número 25 de un certamen donde los primeros 24 seguirán con vida. Restan 90 minutos y un choque como local frente al Brujas donde hay obligación de ganar en todos los sentidos. Skyblues acumulan 8 unidades hasta la fecha y se encuentran a dos de un Stuttgart que justamente recibirá al París Saint Germain en una semana. Guardiola no niega las malas sensaciones mostradas en el segundo tiempo por la capital francesa y pide un paso al frente a todos sus hombres.

Guardiola y Manchester City tienen 90 minutos para evitar un batacazo: GETTY

Pep no solamente habló de errores en el apartado defensivo sino de una ausencia del control del juego que nuevamente vuelve a marcar el peligro que supone ir a estas grandes noches sin Rodri. Se viene una final ante Brujas donde no hay margen de error: “No estoy enfadado. Fueron mejores. Los jugadores sufren y ellos fueron mejores…Tuvieron más intensidad para ganar duelos. Hemos encontrado nuestro momento para marcar dos goles y ponernos 0-2. Cuando ellos tuvieron el balón nos hicieron caer, pero cuando lo tuvimos nosotros les creamos problemas…Con el 0-2 y el 1-2 no pudimos jugar. Para defender hay que tener el balón. Fueron mejores. Tenían un hombre extra en el medio con un falso nueve y por nos fue difícil”.

Luis Enrique lamenta derrota de Manchester City

“Evidentemente he sentido liberación porque estábamos en una situación delicada. Me ha costado celebrar los goles porque al lado tengo un amigo y sé lo que se sufre…El City de Guardiola es un equipo de altísimo nivel. Sin balón claramente es otro nivel, aunque el City es de los equipos que mejor presionan. Hoy nuestros jugadores jóvenes han hecho lo que tenían que hacer. El gol nos ha dado aire y energía. El resultado refleja lo que hemos hecho” , confesaba igualmente un Luis Enrique al que en este momento le vale el empate por el Stuttgart para meter al Paris Saint Germain en la fase de los play off.

La bestia negra de Guardiola

Pocos entrenadores se le atragantan de tanta manera en Europa. El de anoche supuso el quinto enfrentamiento entre Luis Enrique y Guardiola por una Champions League donde el asturiano le ha anotado a Pep un total de 14 goles a lo largo de 450 minutos. Barcelona 3-0 Bayern Múnich y Barcelona 4-0 Manchester City, qué puntos más altos de una rivalidad donde Guardiola acumula dos victorias que de poco o nada valieron tanto en las semifinales de la Copa de Europa en el 2015 como por la fase de grupos del 2017. Los skyblues se juegan la vida en una semana ante los belgas.

