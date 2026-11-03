Tras ganarle a River y burlarse de Montiel, lo único que le falta a Montero en Boca, según Óscar Córdoba

Sentencia de una leyenda. Descubre lo que Óscar Córdoba asegura que le falta a Álvaro Montero para consagrarse en Boca.

A pesar de que no recibió ni un solo tiro al arco en todo el partido, Álvaro Montero dio de qué hablar tras ganar su primer súperclásico contra River Plate. El arquero de Boca Juniors no solo se burló de Gonzalo Montiel, también hizo que Óscar Córdoba revelara lo que le falta después de su primer triunfo contra el equipo ‘Millonario’.

Boca le ganó 1-0 a River el primero de noviembre con gol de Lautaro Di Lollo y una de las imágenes más llamativas se dio cuando Montero se burló de Montiel porque fue expulsado en pleno clásico. Aquella manito levantada despidiendo al lateral derecho llegó a miles de reproducciones.

Con la confianza por todo lo alto, el nombre de Álvaro Montero llegó al análisis de una leyenda de Boca Juniors como lo es Óscar Córdoba. El exarquero colombiano, que supo ganar seis títulos con el equipo ‘Xeneize’, confirmó qué le falta a su compatriotra tras ganarle a River Plate y burlarse de Gonzalo Montiel.

Lo único que le falta a Álvaro Montero en Boca, según Óscar Córdoba

Paredes, Montero y Córdoba. (Foto: Getty)

“Montero está bien, ya está tranquilo, las críticas quedaron atrás, ahorita hay reconocimiento. Lo único que necesita, títulos. Él le pone esa frutilla y olvídate, esto no va a parar de ganar títulos con Boca, porque Boca está armado como Nacional, como el América para siempre estar en las finales. Y la final ya es 50/50, dependiendo de cómo llegues en ese día. Pero si Montero, le pone la frutilla de un título, olvídate. Ya se va a convertir en ídolo y va a haber la cantidad de títulos. Mira, es que solamente en una temporada, en este tramo, puede ganar tres títulos de liga acá en Argentina. Ahí van tres, yo gané tres. Luego puede ganar Sudamericana, ya ganó una internacional, ahí van cuatro títulos, ahí van cuatro títulos. Y lo otro sería ir a jugar un Mundial de Clubes, pero ya en un en un mes se pueden ganar cuatro títulos, eso ya te pone en la historia de Boca y te coloca como un grande“, afirmó Córdoba en ‘ESPN F90’ Colombia.

Los seis títulos que ganó Óscar Córdoba en Boca Juniors

Con grandes atajadas en las definiciones por penaltis, Óscar Córdoba dejó huella en Boca Juniors con los siguientes seis títulos:

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Torneo Apertura 1998

Torneo Clausura 1999

Torneo Apertura 2000

Copa Libertadores 2000

Copa Intercontinental 2000

Copa Libertadores 2001

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